أردوغان: «وحدات الحماية» تطوق منبج بالخنادق

| وكالات

ذكر رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، أن «حزب الاتحاد الديمقراطي – با يا دا» و«وحدات حماية الشعب» الكردية تطوق مدينة منبج بريف حلب الشمالي بالخنادق.

وقال أردوغان في كلمة له أمام حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أمس، وفق مواقع إلكترونية معارضة: إن «حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ووحدات حماية الشعب (YPG) يطوقان منبج بالخنادق، وهؤلاء طينة واحدة مع حزب العمال الكردستاني (PKK)».

ونشرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أمس، صوراً لمحيط مدينة منبج وقالت إن «با يا دا» طوق المدينة بالحفر والمتاريس والسواتر الترابية.

وأشارت إلى أن الحفر والمتاريس تمتد على طول 29.3 كيلومتراً، وتتقدم الحفر سواتر ترابية ذات ارتفاعات مختلفة، الأمر الذي جعل الدخول والخروج من المدينة يتم عبر مسارات محددة فقط.

وأكدت «الأناضول»، أن وتيرة الحفر زادت بعد مساندة الجيش التركي لميليشيا «الجيش الحر» في عملية ما يسمى «درع الفرات» العدوانية التركية، والتي تم من خلالها احتلال ريف حلب الشمالي من قبل جيش النظام التركي ومرتزقته.

وتوقفت عمليات الحفر مع بناء القوات الأميركية قاعدتين قرب المنطقة، قبل أن يعاد نشاطها بعد الاتفاق التركي الأميركي على ما سمي «خريطة طريق منبج».

في الإطار ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، وفق «الأناضول»، أن بلاده تتابع عن كثب تحركات «وحدات الحماية» في منبج.

وتطرق آكار إلى تطويق «الوحدات» منبج بالخنادق والسواتر الترابية، قائلاً: «أجرينا التقييمات اللازمة وسنواصل ذلك، ونتابع الأحداث عن كثب، وتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص، والوضع كله تحت السيطرة».

وكشف النظام التركي أواخر الأسبوع الفائت، عن وصول قوات أميركية إلى تركيا للمشاركة بتدريبات مشتركة مع الأتراك بشأن مدينة منبج، وذلك ضمن اتفاق «خريطة طريق» الذي توصلت إليه واشنطن وأنقرة، في حزيران الماضي.