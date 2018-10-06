مزارعوا الساحل بانتظار دراسة للزيتون خلال الجاري

| طرطوس – الوطن

وجّه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بتشكيل فريق عمل في طرطوس لدراسة واقع قطاع الزيتون بالمحافظة بدءاً من الغراس والمشاتل مروراً بالزراعة والإنتاج والقطاف والإرشاد الزراعي والعصر والتخليل وليس انتهاء بحفظ الزيت وتسويقه داخلياً وتصدير فائضه للخارج. وطلب خميس على هامش ترؤسه لاجتماع في مبنى المحافظة أمس الأول من الفريق أن ينجز عمله خلال فترة أقصاها نهاية الشهر الجاري وأن يرفع مذكرة خطية لرئاسة الحكومة عبر المحافظة متضمنة مقترحاته لتطوير هذه الزراعة مع الآلية التنفيذية لكل مقترح والآليات التنفيذية للخطة بشكل عام.

ووعد خميس أن تدرس الحكومة هذه المذكرة مع مقترحات أخرى ستردها من محافظات أخرى منتجة للزيتون ومن وزارتي الزراعة والاقتصاد على أن يتم في ضوء الدراسة إقرار خطة متكاملة في مجلس الوزراء قبل العاشر من الشهر القادم لتطوير القطاع مع القرارات اللازمة الملزمة للجهات.

كما وعد خميس بدراسة الأضرار التي تعرض له موسم هذا العام بسبب ذبابة الثمار والظروف الجوية.