الأولى

توجيهات لرفع تصنيف الجامعات السورية

الأحد, 07-10-2018

| فادي بك الشريف

كشف رئيس جامعة البعث بسام إبراهيم عن توجيه وزارة التعليم العالي لجامعات السورية بالعمل على تحسين تصنيفها وترتيبها على مستوى الجامعات العالمية، معتبراً أن ذلك يسهم في رفع الترتيب العالمي عبر إغناء المحتوى العلمي للمواقع الإلكترونية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار إبراهيم إلى أن جامعة البعث حصلت على الترتيب الثالث بين الجامعات السورية وفق مؤشر «ويب ماتركس» بواقع 7124 على مستوى جامعات العالم، كاشفاً أن الجامعة وضعت خطة لتحسين ترتيبها بين الجامعات ذلك من خلال تكريم المتميزين والمتفوقين أكاديمياً.
وأضاف إبراهيم: مجلس التعليم العالي يشدد بشكل مستمر على تحسين الترتيب الجامعي واعتماد المعايير واتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بوضع الجامعات من مختلف المناحي التعليمية بما يعزز مكانتها بشكل أكبر.
ولفت إبراهيم إلى أن الجامعة أجرت تعاوناً مع مركز ضمان الجودة وأن مدير مركز ضمان الجودة في الجامعة وليد صهيوني ألقى محاضرة بعنوان «نحو رفع الترتيب العالمي لجامعة البعث وفق مؤشر ويب ماتركس».

 

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