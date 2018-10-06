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98.3 مليون ليرة يدفعها المؤمّنون يومياً ويعوضون بـ50 مليوناً

الأحد, 07-10-2018

| المحرر الاقتصادي

بلغت القيمة الإجمالية للأقساط التي يدفعها المؤمن لهم خلال العام الحالي في فروع التأمين نحو 17.7 مليار ليرة، على حين بلغت قيمة التعويضات نحو 9 مليارات ليرة أي أنه وسطياً يدفع السوريون 98.3 مليون ليرة أقساطاً لـ13 شركة تأمين يومياً فيما يحصلون على 50 مليوناً كتعويضات.
واقتصرت نسبة التعويضات التي حصل عليها المؤمن لهم في شركات التأمين العامة والخاصة العاملة في السوق السورية على 50.8 بالمئة من إجمالي قيمة الأقساط التي دفعها المؤمن لهم لها.
وحظيت المؤسسة العامة السورية للتأمين بنحو 73 بالمئة من سوق التأمين بأقساط بلغت قيمتها 12.8 مليار ليرة تليها شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 5 بالمئة وبأقساط بلغت 843 مليون ليرة، بعدها جاءت «التأمين العربية» بنسبة 4 بالمئة من الإجمالي وبأقساط بلغت 651 مليون ليرة.
كما بلغ إجمالي الأقساط التي حققتها كافة الشركات من دون الإلزامي على السيارات في النصف الأول من العام الحالي نحو 12.4 مليار ليرة بارتفاع عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 22 بالمئة والتي بلغت نحو 10.2 مليارات ليرة.

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