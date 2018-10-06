الخبر الرئيسي

بعد الفشل الإسرائيلي.. سوريون يحيون ذكرى حرب تشرين من على سفوح جبل الشيخ … حسون: اليوم نحن أكثر إصراراً على تحرير كامل أراضينا

الأحد, 07-10-2018

| الوطن – وكالات

من جديد ومن على مشارف الجولان السوري المحتل، وبعد سنوات الحرب السبع، وفشل المحاولات الإسرائيلية لتغيير المعطيات على الأرض، في أعقاب الانتصار الذي حققه الجيش السوري على مشروعها وأدواتها التكفيرية، واستعادته لكامل الجنوب ممهداً الطريق لاستعادة كامل الأراضي المحتلة، احتفل السوريون أمس بذكرى الانتصار في حرب تشرين، وأحيوا بهذه المناسبة مهرجانا شعبيا من بلدة «عين التينة» المشرفة على بلدة «مجدل شمس» المحتلة على سفوح جبل الشيخ بمشاركة مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون.
أبناء القنيطرة والجولان العربي السوري المحتل، أقاموا مهرجاناً خطابياً وشعبياً بالمناسبة، بعد انقطاع هذه الاحتفالات خلال الأعوام السابقة بسبب وجود الإرهابيين في المنطقة، وجدد المشاركون في المهرجان الذي أقامته محافظة القنيطرة، وشارك فيه النازحون من أبناء الجولان الذين حضروا إلى عين التينة، ثقة السوريين بتحرير كامل الجولان المحتل ورفع العلم الوطني فوق ثراه الطاهر.
وأكد المفتي حسون في كلمته أن أبناء الجولان الصامدين المتشبثين بأرضهم وانتمائهم لوطنهم حطموا بمواقفهم الوطنية أحلام الصهاينة في إقامة كيان لهم على أرضنا، مبيناً «أن سورية اليوم أكثر إصراراً وتصميماً على تحرير كامل أراضيها المحتلة، وطرد الصهاينة الغزاة من الجولان المحتل، وسنحتفل معاً على أرض مجدل شمس أرض البطولات والتضحيات التي وحدت العرب في حرب تشرين التحريرية، واليوم تجمع كل أطياف الشعب السوري».
وفي كلمة ألقاها عبر مكبرات الصوت من أرض الجولان المحتل، أكد الشيخ طاهر أبو صالح أن سورية منتصرة على الصهاينة والإرهاب العالمي الذي تتعرض له، مجدداً ثقة الجولانيين بجيشهم وقائدهم وعزمهم مواصلة النضال حتى تحرير الجولان كاملاً.
من جهته أكد عميد الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال الأسير صدقي سليمان المقت، في رسالة وجهها للمشاركين تلاها شقيقه الأسير المحرر بشر المقت مواصلة النضال ومقارعة المحتل حتى التحرير.
ووجه المقت تحية إلى الشعب السوري وجيشه «الذي يخوض أروع المعارك ضد العدوان، وإلى القائد بشار الأسد وشرفاء هذه الأمة».
وكانت مصادر ميدانية أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استنفرت قواتها في مسعدة ومحيط مجدل شمس في موازاة انطلاق مسيرات الاحتفال بذكرى حرب تشرين التحريرية من على طرفي الشريط الحدودي.

مقالات ذات صلة

Photo of تعلّيق طباعة الصحف الورقية.. وسورية تغلق حدودها بالكامل.. و«أندوف» تجهّز مركز حجر بسعة 100 سرير بالقنيطرة … الإعلان عن أول إصابة وافدة بـ«الكورونا» وإيقاف جميع وسائط النقل الداخلي

تعلّيق طباعة الصحف الورقية.. وسورية تغلق حدودها بالكامل.. و«أندوف» تجهّز مركز حجر بسعة 100 سرير بالقنيطرة … الإعلان عن أول إصابة وافدة بـ«الكورونا» وإيقاف جميع وسائط النقل الداخلي

الإثنين, 23-03-2020
Photo of توفير المواد الأساسية متواصل عبر المتاجر الغذائية والصيدليات.. وحملات تعقيم لشوارع العاصمة للتصدي لـ«كورونا» … إغلاق الأسواق وتعليق العمل في عدد من الوزارات

توفير المواد الأساسية متواصل عبر المتاجر الغذائية والصيدليات.. وحملات تعقيم لشوارع العاصمة للتصدي لـ«كورونا» … إغلاق الأسواق وتعليق العمل في عدد من الوزارات

الأحد, 22-03-2020
Photo of تجاوب شعبي مع نداءات الحكومة للتصدي لفيروس «كورونا» وحركة خفيفة تشهدها شوارع العاصمة … اللجنة الاقتصادية تقرّ سلسلة من الإجراءات لضمان توفير المواد واستمرار الإنتاج

تجاوب شعبي مع نداءات الحكومة للتصدي لفيروس «كورونا» وحركة خفيفة تشهدها شوارع العاصمة … اللجنة الاقتصادية تقرّ سلسلة من الإجراءات لضمان توفير المواد واستمرار الإنتاج

الخميس, 19-03-2020
Photo of قرارات حكومية متلاحقة للتصدي لـ«كورونا» ومنظمة الصحة العالمية تجدد التأكيد على خلو سورية من الفيروس … إغلاق مراكز خدمة المواطنين والنوادي والصالات وتأجيل السوق ودفاتر خدمة العلم

قرارات حكومية متلاحقة للتصدي لـ«كورونا» ومنظمة الصحة العالمية تجدد التأكيد على خلو سورية من الفيروس … إغلاق مراكز خدمة المواطنين والنوادي والصالات وتأجيل السوق ودفاتر خدمة العلم

الأربعاء, 18-03-2020
جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2020
Powered By : Siraj Web Solutions
زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock