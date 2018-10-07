«أمينة» أولى تجارب زيدان الإخراجية في مهرجان الإسكندرية

| الوطن

عرض الفيلم الروائي الطويل «أمينة» أولى تجارب الفنان أيمن زيدان الإخراجية في السينما ضمن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ34 الحالية، بعد عرض الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما عقدت ندوة بحضور مخرجه وبطلته الفنانة نادين خوري.

وعبر المخرج أيمن زيدان خلال الندوة أن «الفيلم يقدم نضال المرأة السورية وما واجهته في ظل الظروف التي مرت على سورية وهو فيلم بعيد عن السياسة يعالج موضوعات اجتماعية بحتة ويصور عذابات أناس عاديين».

بينما قالت الفنانة نادين: إنه «وفي ظل الأزمة التي حلت على سورية دفعت المرأة الثمن الأكبر من خلال معاناتها فهي الأم والزوجة والبنت، لافتة إلى أن المرأة السورية قدمت نموذجاً للنضال والصمود والتحدي وهذا ما يقدمه فيلم (أمينة)».

ويشارك فيلم «أمينة» في المسابقة الرسمية للدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية وهو من بطولة قاسم ملحو وحازم زيدان وجود سعد ونجاح مختار ومن تأليف سماح قتال وأيمن زيدان.