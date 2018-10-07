رياضة

يوم كروي حافل

الإثنين, 08-10-2018

يوم ماراثوني طويل في اتحاد كرة القدم بدأ بالمؤتمر الصحفي للمدرب الألماني ستانفه ثم اجتماع مع رؤساء أندية الدرجة الممتازة ومديري الفرق ومدربيهم، واجتماع آخر مع لجنة الحكام العليا والاجتماع الأخير للجنة الإشراف على الدوري الممتاز الذي انتهى بساعة متأخرة من ليل أمس, وأكد رئيس اتحاد الكرة أنه لا تأجيل للدوري في أيام الفيفا، والتأجيل سيكون للفرق التي لها ثلاثة لاعبين بالمنتخب الوطني وهذا ينسحب على فريق الجيش فقط.
وأعلن المدرب الألماني أسماء المنتخب الوطني التي ستسافر للقاءي البحرين (الخميس) والصين (الثلاثاء): إبراهيم عالمة (الوحدة) أحمد مدنية وشاهر الشاكر (الجيش)، عبد المالك عنيزان (الجيش) حسين جويد- جهاد الباعور- مؤيد العجان- نديم الصباغ- (تشرين) عمرو جنيات- هادي المصري- زاهر ميداني- تامر حاج محمد- خالد المبيض (الوحدة) أحمد الأشقر (الجيش) محمود مواس- يوسف قلفا- فهد اليوسف- أسامة أومري- مارديك مردكيان- عمر خريبين- عمر السومة- حميد ميدو- محمد عثمان.
وخلت القائمة من أسماء عديدة كانت في الشهر الماضي أبرزهم: السومي وأياز عثمان وعمرو ميداني، وعلل ذلك المدرب الألماني بقوله: أنا لا أعتمد على الأسماء بل أعتمد الأداء، وعن فراس الخطيب قال: إنه لاعب كبير وأكن له الاحترام لكنه فضل تحليل المباريات على معسكر النمسا.
وأضاف: من المبكر جداً الاعتماد على التشكيلة النهائية، فالصورة لم تتضح بعد، وعن عمر خريبين قال: سأجتمع معه للمرة الأولى في البحرين، وأي مدرب يتمنى لاعباً بمستوى الخريبين.
وسافر منتخبنا صباح اليوم إلى البحرين وسيلتحق اللاعبون بالمنتخب تباعاً وسيواجه البحرين يوم الخميس، بينما ينتظر (فيز) الصين في البحرين قبل أن يغادر إلى الصين، وإن لم تصل (الفيز) بالوقت المحدد فستلغى المباراة.
وعن إشكاليات الدوري والشغب الذي حصل في مباريات المرحلة الثالثة حاول رئيس اتحاد الكرة تهدئة الأمور ويبحث اتحاد الكرة عن عقوبة مناسبة للحالات التي حدثت يوم الجمعة وخصوصاً أن القانون يتحدث عن شطب نادي حطين لانسحابه من المباراة وهو قرار صعب ولا يملك الاتحاد الرياضي البت به، المهم أن تصدر عقوبات رادعة تقضي على جذور الشغب من ملاعبنا.

 

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