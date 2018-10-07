رياضة

خسارة مؤلمة لسلة تشرين

الإثنين, 08-10-2018

| اللاذقية- الوطن

تعرض فريق شباب تشرين لهزيمة قاسية 51/84 أمام الطليعة في افتتاح منافسات دوري الشباب لكرة السلة وتعرض البحارة لخسارة لم تكن متوقعة وبفارق كبير وصل إلى 33 نقطة في الأسبوع الأول لمباريات ذهاب المجموعة الساحلية والوسطى التي تضم سبعة فرق من 4 محافظات هي تشرين وحطين وشرطة اللاذقية (اللاذقية) والساحل (طرطوس) والكرامة والوثبة(حمص) والطليعة (حماة)، وأكد شباب الطليعة علو كعبهم عندما فازوا في مباراتهم الثانية على حطين 53/41 ليعزز الطليعة حضوره القوي بالدوري ويؤكد أنه قادم بقوة هذا الموسم بينما تشير خسارة تشرين إلى واقع لا يسر عشاق البحارة ويضع الكثير من إشارات الاستفهام حول مستقبل كرة السلة بالنادي.

 

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