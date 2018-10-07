التحضير المتكامل لنهائيات الكأس الآسيوية

| فاروق بوظو

أشهر ثلاثة فقط.. تفصلنا عن موعد انطلاق نهائيات بطولة كأس آسيا القادمة التي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة بدءاً من الخامس من شهر كانون الثاني القادم… وقد حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التحضير المتكامل لهذه النهائيات منذ أكثر من عامين اثنين كان آخرها دعوة ممثلي الاتحادات الوطنية المشاركة الأسبوع الماضي من أجل الاطلاع على كل ما سيتم تطبيقه عملياً في الاستادات الكروية الثمانية التي ستستضيف المنتخبات الكروية المشاركة وذلك في كل من العين وأبو ظبي ودبي والشارقة…

كما أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي في اجتماعها الأخير عن قرارين اثنين إيجابيين وهادفين… أولهما زيادة المكافآت المالية التي سيتم منحها لجميع المنتخبات المشاركة في هذه النهائيات والبالغة حالياً أربعة وعشرين مليون دولار أميركي… حيث سيحصل الفائز الأول لهذه الكأس الآسيوية على خمسة ملايين ويكافأ المنتخب الرديف بثلاثة ملايين، إضافة لمنح مليون دولار أميركي لكل منتخب بلغ الدور نصف النهائي، إضافة لمنح باقي المنتخبات المشاركة باقي المكافآت المالية.

أما ثاني هذه القرارات الآسيوية وهو الأهم.. فقد تمت الموافقة على ضرورة تطبيق تجربة الفيديو المساعد للحكم في بعض مراحل هذه النهائيات الآسيوية القادمة، وذلك بعد التحضير المتكامل له من خلال استقطاب الخبرات والكوادر المطلوبة لإنجاح هذه التجربة.. إضافة لتأمين جميع التجهيزات المطلوبة لها..

إنني على يقين بأن مجرد استخدام تجربة الفيديو في نهائيات كأس آسيا القادمة سيساهم في تحسين وتطوير سلوك اللاعبين المشاركين مع منتخباتهم الوطنية على اعتبار أنهم قد أصبحوا مراقبين بالكاميرات الموجودة في جميع أنحاء الملعب.

ويبقى على حكمنا الآسيوي المشارك ومن خلال خبرته والتزامه وعدالته ضرورة اتخاذ القرارات التحكيمية الصحيحة من دون الحاجة للالتزام الدائم بتقنية الفيديو إلا في بعض الحالات والمخالفات التي تحتاج للإعادة والتقييم من أكثر من زاوية شريطة تحلي جميع لاعبي المنتخبين المتنافسين بالهدوء والصبر وانتظار القرار التحكيمي الصحيح والعادل.