تحضيراً للمشاركات القادمة.. اتحاد السلة يطلق منتخبي الشباب والسيدات

| مهند الحسني

أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، وهذا هو حال اتحاد السلة الذي بدأ على ما يبدو بمرحلة المصالحة مع الذات عبر العمل على مرحلة جديدة في إعداد منتخباته الوطنية، فأن ينجح الاتحاد في إعداد، وتشكيل ثلاثة منتخبات دفعة واحدة في ظل الظروف الحالية، فأكيد هو مجتهد، ويعمل ضمن الإمكانات المتاحة له.

ويبدو أن المرحلة القادمة ستكون أكثر إشراقاً على صعيد المنتخبات، وخاصة بعد أن نجح الاتحاد في توفير كل المناخات الملائمة لها، ونجح في كسب ود القيادة الرياضية من أجل تثبيت مشاركات منتخباته، والشيء الجديد الذي يدعو للتفاؤل أكثر هو أن سلتنا الأنثوية كانت حاضرة هذه المرة عبر مشاركة جديدة لها بعد غربة طويلة دامت لأكثر من ثماني سنوات عجاف.

ضمان

سحابة من التفاؤل أرخت بظلالها على منتخبات السلة في هذه الفترة، المتفائلون توقعوها ممطرة، والمتشائمون وبائعو الكلام توقعوها مرعدة مبرقة دون مطر، وحيث إننا اشتقنا إلى التفاؤل وإلى كل جديد يقوم به اتحاد السلة، سنقف مع الفريق الأول، لكن لن يدفعنا هذا الموقف إلى التصفيق فقط، بل إلى التحريض على إحداث نقلات نوعية في هذا الاتجاه، بعد أن غدا التصفيق صفعاً للمنطق السليم في زماننا هذا، فإن إعداد ثلاثة منتخبات وطنية يعد شيئاً جميلاً، لكنه في الوقت نفسه يبدد مخاوفنا في خلط الحابل بالنابل، والتركيز على منتخب على حساب الآخر، لذلك لابد من وجود إستراتيجية واضحة لهذه المنتخبات تضمن استمراريتها ضمن روزنامة وأهداف واضحة تتناسب مع فسحة التفاؤل التي غمرتنا برؤية هذه المنتخبات تعمل دفعة واحدة تحضيراً لمشاركاتها المقبلة.

منتخب الشباب

أجمل ما يميز عمل الاتحاد في هذه المرحلة هو عودته للعمل على منتخبات الفئات العمرية التي طالما نادينا على تشكيلها منذ فترة طويلة، وها هو الآن أمام مشاركة جديدة لمنتخب الشباب تحت 22سنة في العراق منتصف تشرين الثاني بالعراق، بعدما أدار الاتحاد ظهره للفترة الأكثر إيلاماً على صعيد إعداد المنتخبات، وبدأ بفتح صفحة جديدة عنوانها العمل للمستقبل، حيث سيكون هذا المنتخب اللبنة الأساسية لمنتخب سورية الأول في قادمات الأيام، وقرر بعد التنسيق مع لجنة المنتخبات أن تكون تحضيرات المنتخب عبر تجمعين في حلب ودمشق، حيث يشرف على تجمع الشهباء المدرب جورج شكر، فيما يشرف على تجمع العاصمة المدرب إياد عبد الحي، وستكون مهمة الإشراف العام للمدرب الصربي ماتيتش الذي ستكون له لمسات مهمة على انتقاء الأفضل لتمثيل المنتخب في هذه البطولة، واللاعبون هم: بسام معاذ – احمد حبش – محمود خان طوماني – كارل ايغو- جورج نونو – بيتر عجان – جورج مبيض – حبيب مكمل – كامل عبد الله – اسبر كرد – رفائيل دولماية – ساهاك اسكيليان – دارون شاهينيان – جوزيف الاقاش – اوهانيس كلزي – بيديك صرافيان – اغوب برادقجيان – احمد يزن حريري – ليث طيارة – ناظم قصاص – بشار الحسن – ماجد دباس – يحيى محوك.

منتخب السيدات

استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا للمنتخبات، والتي ستقام في مدينة بنغالور الهندية بالفترة من 28/10/2018 ولغاية 4/11/2018، نجح الاتحاد في تثبيت مشاركة منتخب السيدات بعد غربة طويلة عن المشاركات الخارجية، ومن المقرر أن تنطلق تحضيرات المنتخب اليوم الإثنين في صالة الفيحاء بدمشق، وقام الاتحاد بتكليف المدرب هلال الدجاني مهمة الإشراف الفني العام، فيما تولى مهمة قيادة المنتخب المدرب عبدالله كمونة، تساعده المدربة إليزابيت سيمون، وجيسي دكرمنجي إدارية عامة، وخالد ظاظا معالجاً، وتمت دعوة ثمان وثلاثين لاعبة للمعسكر، وستتم عملية الانتقاء عبر مرحلتين يحددها الجهاز الفني، واللاعبات هن:

لارا جوخه جي – جيسيكا دميان – لين القاضي – نيلي ترزي – سيميل احمر – هيمرين خليل – لاريسا شكر – ريتا ناحي – ناتالي ناجاريان – آنا اصلانيان – يارا سليمان – يارا بركات – هايدي قدار– آية غريب – ماريا بدر – جلنار مبارك – مي عثمان- لجين كتوب – ريم ابراهيم – عليا شحود – إيمان علوش – ايمار عجوب – نورا بشاره – ستيفاني أطرش – شام اوضه باشي– سدرة جمعة– جيهان الديري– حنين احمد – مايا الصوص– روعة الحاج أسماء محسن– دلع حمود– حلا الحلبي– سدرة اللو – تالة علوش – لانا الفصيح – يمان مكاكي – هيا قربان.