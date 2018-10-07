رياضة

الدوري الأوروبي

الإثنين, 08-10-2018

في الدوري الإنكليزي فاز الآرسنال على فولهام 5/1 وتشيلسي على ساوثهمبتون 3/صفر ولعب ليلاً ليفربول مع مانشستر سيتي.
وفي الدوري الإسباني فاز بلد الوليد على هويسكا 1/صفر وأتلتيكو مدريد على ريـال بيتيس 1/صفر ولعب ليلاً اسبانيول مع فياريـال وإشبيلية مع سيلتا فيغو وفالنسيا مع برشلونة.
وفي الدوري الإيطالي فاز بارما على جنوى 3/1 وسامبدوريا على أتلانتا 1/صفر ولاتسيو على فيورنتينا 1/صفر وميلان على كييفو فيرونا 3/1 ولعب ليلاً نابولي مع ساسولو وسبال مع إنتر ميلان.
وفي الدوري الألماني تعادل فرايبورغ مع بايرليفركوزن سلباً وفاز إنتراخت فرانكفورت على هوفنهايم 2/1 ولعب ليلاً لايبزيغ مع نورنبيرغ.
وفي الدوري الفرنسي فاز بوردو على نانت 3/صفر.

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