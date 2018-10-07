الدوري الأوروبي

في الدوري الإنكليزي فاز الآرسنال على فولهام 5/1 وتشيلسي على ساوثهمبتون 3/صفر ولعب ليلاً ليفربول مع مانشستر سيتي.

وفي الدوري الإسباني فاز بلد الوليد على هويسكا 1/صفر وأتلتيكو مدريد على ريـال بيتيس 1/صفر ولعب ليلاً اسبانيول مع فياريـال وإشبيلية مع سيلتا فيغو وفالنسيا مع برشلونة.

وفي الدوري الإيطالي فاز بارما على جنوى 3/1 وسامبدوريا على أتلانتا 1/صفر ولاتسيو على فيورنتينا 1/صفر وميلان على كييفو فيرونا 3/1 ولعب ليلاً نابولي مع ساسولو وسبال مع إنتر ميلان.

وفي الدوري الألماني تعادل فرايبورغ مع بايرليفركوزن سلباً وفاز إنتراخت فرانكفورت على هوفنهايم 2/1 ولعب ليلاً لايبزيغ مع نورنبيرغ.

وفي الدوري الفرنسي فاز بوردو على نانت 3/صفر.