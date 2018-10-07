المخططات التنظيمية للبلديات تعرقل تنفيذ الطرق المركزية

| السويداء- عبير صيموعة

أكد مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في السويداء شامل الدعبل إعداد الإضبارة التنفيذية لاستملاك طريق السويداء-صلخد بعد إعداد الدراسة حيث جرى إرسالها إلى الإدارة العامة في دمشق، وقيام الإدارة بمراسلة محافظة السويداء لأخذ الموافقات اللازمة لاستصدار مرسوم استملاك الطريق المذكور علما انه صدر مرسوم استملاك الأراضي اللازمة لتنفيذ معبري لاهثة والمتونة.

وأوضح الدعبل أن مجموع قيم الأعمال التي قام فرع المؤسسة بتنفيذها خلال العام الحالي وصلت إلى 477.8 مليون ليرة سورية كان أهمها عقد صيانة الأعمال الصناعية على طريق السويداء -القريا حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 109% بقيمة 117 مليون وعقد صيانة وتحسين المنحنيات الافقية والشاقولية على طريق السويداء-صلخد، والمرحلة الثالثة بقيمة 199 مليوناً إضافة إلى صيانة وتوسيع طريق سليم -مردك -شهبا بقيمة 199 مليوناً وصلت نسبة التنفيذ إلى 110% يضاف إليها صيانة طريق السويداء -المزرعة حيث بلغت قيمة العقد 103 ملايين بينما تجاوزت تكلفة التنفيذ 110 ملايين ليرة مع وجود عقود صيانة وتوسيع أخرى يقوم الفرع على العمل عليها وتنفيذها.

وأوضح الدعبل أن أهم الصعوبات التي تؤخر تنفيذ بعض العقود تركزت بكثرة العوائق (المياه- الكهرباء- خطوط الاتصالات المدنية والعسكرية…) المعترضة لتنفيذ معظم العقود المبرمة وخاصة العقود التي تتضمن توسيع الطرق أو تحسين المنحنيات الشاقولية والأفقية مؤكداً أن كثرة هذه العوائق تعود لعدم التزام الجهات الخدمية الأخرى بأحكام القانون 26 لعام 2006 الخاص بتصنيف وحماية الطرق العامة إضافة لعدم إجراء التنسيق اللازم مع المؤسسة لتحديد توضع تلك الإشغالات وبما لا يعيق أي توسع مستقبلي أو تحسين لطرقنا المركزية.

إضافة إلى عدم وجود استملاك لكافة طرقاتنا المركزية عدا أوتستراد دمشق-السويداء كما أن الظروف الأمنية السائدة بالبلاد كان لها انعكاساتها على صعوبة تأمين المواد الداخلة في الأعمال الطرقية وخاصة المواد المستقدمة من المحافظات المجاورة إضافة إلى التأخر في استحصال الموافقات الأمنية اللازمة للمباشرة في التنفيذ وزحف البلديات بالمخططات التنظيمية باتجاه الطرق.

وأشار الدعبل إلى أنه جرى إدراج العديد من المشاريع ضمن الخطة الاستثمارية لفرع المؤسسة لعام 2019 أهمها صيانة وتحسين مقطع من طريق دمشق- السويداء الجديد من بداية الحدود الإدارية لمحافظة السويداء في مواقع متفرقة إضافة إلى صيانة وتحسين مقطع من طريق السويداء- صلخد بمواقع متفرقة باعتبار منطقة مشتل سد العين نقطة الصفر وصيانة وتحسين مقطع من طريق السويداء- ظهر الجبل- سالي أما في هندسة المرور فتركزت المشاريع بتقديم وتنفيذ دهان طرقي على الطرق المركزية في المحافظة وهي طريق دمشق- السويداء وطريق رساس- القريا وطريق السويداء- ظهر الجبل- سالي- وطريق الكفر- صلخد إضافة إلى قيام الفرع بتنفيذ قبان جديد باتجاه السويداء وإصلاح القبان القديم باتجاه دمشق في مركز خزم لمراقبة حمولة السيارات الكبيرة للتأكد من الحمولات لضمان عدم تخريب الطرقات المنفذة.

وبيّن مدير الفرع أن المشروعات الجديدة التي جرى إدراجها ضمن خطة الفرع الاستثمارية إنشاء مبنى للفرع في الأرض المخصصة لذلك وعقدة المشفى الوطني في السويداء أما المشروعات التي تمت دراستها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2019 فكانت دراسة تعريض جسر سليم على طريق دمشق-السويداء ودراسة تحويلة السويداء (وهي جزء من الطريق الدولي) لتخفيف ضغط حركة السيارات الكبيرة داخل المدينة بتحويل طريقها خارجها إضافة إلى دراسة الحل المروري لتقاطع الطريقين الفرعيين (شهبا-صلاخد) و(مردك-بريكة) مع تحويلة مدينة شهبا على أوتستراد دمشق-السويداء إضافة إلى دراسة الحل المروري لفصل حركة الطرق المتقاطعة مع حركة السير على أوتستراد دمشق- السويداء ضمن بلدة سليم.