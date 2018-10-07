المواطنون يعانون مراجعة دمشق والتجاري يرد: إجراء مؤقت … «تجاري القنيطرة» يمتنع عن استلام الرسم القنصلي لجواز السفر

| القنيطرة- الوطن

كانت توجيهات رئيس الحكومة خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة القنيطرة بتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة بهدف تثبيتهم على أرضهم والتخفيف من معاناتهم بتسهيل الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية.

ولكن المفاجأة أن فرع المصرف التجاري في القنيطرة قام في شهر أيلول الماضي بإيقاف استلام الرسم القنصلي من الراغبين في استصدار جواز سفر من فرع الهجرة والجوازات في القنيطرة (بالدولار) وذلك بإيعاز من مديرية التخطيط العامة في المصرف التجاري السوري لحين وجود آلية تسليم واستلام بالدولار وعدم وجود كوات تابعة لمركز السيولة النقدية، علماً أنه كان يتم سابقاً تسديد رسم جواز السفر داخل القطر بالدور العادي والمستعجل ورسم فقدان جواز السفر ورسم طلبات الحصول على الإقامة لدى مديرية مالية القنيطرة ما نتج عنه من ازدحام كبير في مديرية المالية وصعوبة في تسديد الرسوم المذكورة حيث حساب جار لمديرية المالية في القنيطرة لدى المصرف التجاري السوري فرع القنيطرة والمجاور لفرع الهجرة والجوازات في المحافظة.

وأمام هذا القرار الذي ألحق غبناً كبيراً بأبناء القنيطرة وعدم التقيد بتعليمات الحكومة بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين نظراً لخصوصية القنيطرة فأنه أصبح لزاماً على المواطنين الراغبين في استصدار جواز سفر لمن يقيم خارج القطر بمراجعة مصرف سورية المركزي في دمشق لدفع قيمة الرسم القنصلي لقاء رسوم جواز السفر.

وأكدت السيدة أمينة التي راجعت المصرف التجاري في القنيطرة لدفع الرسوم المترتبة عليها اعتذار المصرف عن استلام المبلغ ومن ثم فإن عليها الذهاب إلى دمشق وتعطيل يوم كامل عدا عن الجهد وهدر الوقت ودفع مبالغ إضافية قيمة التنقل من القنيطرة وإلى دمشق ذهاباً وإياباً لتسديد الرسوم في مصرف سورية المركزي على حين إن الأمر لم يكن يحتاج سوى دقائق معدودة في المصرف التجاري في القنيطرة، مطالبة باسم أبناء المحافظة بإعادة تفعيل الخدمة في المصرف بالسرعة الممكنة وخاصة أن ظروف القنيطرة تختلف عن باقي المحافظة لخصوصيتها، والمساهمة في تحصيل المصرف العمولة اللازمة التي تتناسب مع حجم العمل الذي يوفر الوقت والجهد والمال على المواطن من مراجعة مدينة دمشق التي تحتاج إلى قضاء يوم كامل.

مصادر في فرع الهجرة والجوازات في القنيطرة أكدت مخاطبة الإدارة التي بدورها خاطبت المصرف التجاري السوري للعمل بكتاب وزارة المالية رقم 818/12/57 تاريخ 15/1/2018 المتضمن طلب توجيه المصرف التجاري السوري فرع القنيطرة تحصيل قيمة الرسم القنصلي لقاء رسوم جواز سفر خارج القطر (مستعجل وعادي) ووضعه في حساب مديرية مالية محافظة القنيطرة الذي سيتم فتحه لدى المصرف التجاري في المحافظة ليتم إيداع الرسوم القنصلية فيه وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتلبية خدمات المواطنين في المحافظة، وذلك عملاً بكتاب مكتب وزير الداخلية إلى وزارة المالية رقم 37524 و1244/1/5 تاريخ 9/9/2018 المتضمن الطلب بالإيعاز لمن يلزم دفع الرسوم المذكورة رسوم جوازات السفر (كافة داخل وخارج القطر وغرامات الفقدان والإقامات) لدى المصرف التجاري السوري فرع القنيطرة ما يحقق تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة المطلوبة.

مدير فرع المصرف التجاري السوري في القنيطرة قاسم طه بيّن لـ«الوطن» أن إيقاف استلام الرسم القنصلي لقاء رسوم جواز السفر خارج القطر بشكل مؤقت وذلك لحين وضع آلية عمل مناسبة من الإدارة العامة للمصرف (مديرية التخطيط) بالتنسيق والتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات ومصرف سورية المركزي.