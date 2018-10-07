البنتاغون: كل العواصم الأوروبية في مرمى صواريخ كاليبر الروسية … إيطاليا في عيد ميلاده الـ66: بوتين الرجل الذي غيّر العالم

احتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بعيد ميلاده الـ66، وجاءته أولى التهاني من رئيس بلدية مدينة فيرونا الإيطالية، فيديريكو سوبارينو، من مسرح أرينا دي فيرونا، في وقت قال قائد البحرية الأميركية في أوروبا وإفريقيا إن قدرات صاروخ «كاليبر» الروسي «مثيرة للإعجاب»، مشيراً إلى أنه قادر على الوصول إلى أي عاصمة أوروبية، وأن هذه المسألة باتت تقلق حلف الناتو.

وفي المسرح الشهير، أقيم يوم السبت العرض الجليدي الأول للنسخة الأوروبية من فيلم إيليا أفرتبوخ روميو وجولييت.

وباللغة الروسية هنّأ رئيس مجلس إدارة بنك إنتيسا الإيطالي، أنطونيو فايليكو، رئيس رابطة «Cognize Eurasia» التي ترعى العرض الجليدي، الرئيس بوتين بعيد ميلاده من مسرح أرينا دي فيرونا، قائلاً: «عزيزنا فلاديمير بوتين نهنئك بعيد ميلادك. نتمنى لك العافية والصحة الجيدة لمواصلة العمل الذي قمت به بالفعل. العمل الذي غيّر عالمنا بشكل كبير».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني: إنه في طريقه إلى صديقه بوتين ليحتفل معه بعيد ميلاده.

إلى ذلك قال قائد البحرية الأميركية في أوروبا وإفريقيا، وقائد القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأميرال الأميركي، جيمس فوغو: إن قدرات صاروخ «كاليبر» الروسي «مثيرة للإعجاب»، مشيراً إلى أنه قادر على الوصول إلى أي عاصمة أوروبية، وأن هذه المسألة باتت تقلق حلف (ناتو).

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع (البنتاغون): إن روسيا حدثت ترسانتها في السنوات الأخيرة بغواصات من الجيل الجديد. وأشار إلى أن 6 غواصات «تعمل حالياً بفاعلية وكفاءة عالية في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط»، وأن هذه الغواصات مزودة بصواريخ من نوع «كاليبر» طويلة المدى.

وحول إذا ما كان نشر السفن الروسية بشكل دائم في البحر المتوسط سيؤثر على أعمال البحرية الأميركية، وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات حيال ذلك، أجاب فوغو: «الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن نفسها من السفن الروسية وصواريخ «كاليبر»، لكننا في الوقت نفسه لا نسعى للصراع مع القوى الأخرى العاملة في المنطقة».

وكالات