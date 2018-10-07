سورية

مباحثات روسية إيطالية اليوم ستركز على الملف السوري

الإثنين, 08-10-2018

| وكالات

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم مع نظيره الإيطالي إينزو موافيرو الأوضاع في سورية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت إدارة المعلومات في وزارة الخارجية الروسية في بيان، بحسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء: «خلال المحادثات، سيناقش وزيرا الخارجية مجموعة واسعة من القضايا على الأجندة الدولية ذات الاهتمام المشترك. من المفترض إيلاء اهتمام خاص للوضع في سورية وليبيا والنزاع الداخلي الأوكراني والتعاون في مجال الأمن الدولي والتفاعل داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مع الأخذ بالحسبان الرئاسة الإيطالية لهذه المنظمة في عام 2018».
ومن المتوقع وفق الوكالة، أن يناقش المشاركون في المحادثات العلاقات الثنائية الروسية الإيطالية في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية.
وجاء في البيان: «على الرغم من القيود الحالية المتعلقة بالمشاركة في الهياكل الأوروبية الأطلسية، تحاول السلطات الإيطالية الالتزام بنهج متوازن وطويل الأمد للعلاقات مع بلادنا، وهي مهتمة بالحفاظ على الإمكانات الهائلة للتعاون الثنائي وتطويرها، والحفاظ على الاتصالات على أعلى المستويات».
وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف: إن وزير الخارجية الإيطالي أثناء زيارته لموسكو سوف يجلب دعوة للافروف للمشاركة في مؤتمر دولي حول التسوية في ليبيا سيعقد بباليرمو، في 12-13 تشرين الثاني.

 

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