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بعد البوكمال الحدودية مع العراق قوات روسية إلى الميادين

الإثنين, 08-10-2018

| وكالات

قالت مصادر إعلامية معارضة أن تعزيزات عسكرية روسية وصلت إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وانتشرت فيها وفي بلدة محكان، وذلك بعد يوم واحد من وصول عشرات العناصر والمدرعات التابعة للجيش الروسي لأول مرة إلى ريف البوكمال وانتشارها في عدة مواقع قريبة ومقابلة لمواقع «قوات سورية الديمقراطية – قسد» المتحالفة مع قوات «التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقدم بطيء لميليشيا «قسد» في آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي في شرق الفرات، حيث لم تسيطر خلال شهر من انطلاق المرحلة الثالثة من حملتها «عاصفة الجزيرة» سوى على قرية موزان الواقعة بين منطقتي الباغوز والسوسة بريف دير الزور الشرقي.

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