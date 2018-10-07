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مروحيات «التحالف» تنقل «الدواعش» من ريف دير الزور

الإثنين, 08-10-2018

| وكالات

نفذت مروحيات تابعة لـ«التحالف الدولي»، الذي تقوده أميركا عملية إنزال جوي نقلت خلالها عدداً من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة، أمس، بحسب وكالة «سانا» الرسمية، أن طائرات تابعة لـ«التحالف الدولي» نفذت أول من أمس عملية إنزال جوي نقلت خلالها عدداً من إرهابيي داعش من جنسيات مختلفة قرب بلدة الشعفة في الجيب الذي ينتشر فيه إرهابيو التنظيم في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
ونفذ «التحالف الدولي» قبل عدة أيام عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور نقل خلالها إرهابيين من التنظيم في المنطقة.

 

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