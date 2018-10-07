المجلس لن يناقش مرسوم «الأوقاف» حالياً … الكزبري: لا تحمّلوا قرارات «المركزي» للبسطاء

| محمد منار حميجو

قال أمين سر مجلس الشعب رامي صالح: إن المرسوم الخاص في وزارة الأوقاف تمت إحالته للجنة التربية والتعليم ويحق لأي عضو أن يشارك في اجتماعاتها لإبداء الرأي حوله.

كلام صالح الذي ترأس الجلسة بدلاً من رئيس المجلس ونائبه في حالة نادرة جاء رداً على النائب نبيل صالح الذي حاول إثارة الموضوع تحت القبة من جديد حينما قال: هناك المئات طلبوا إيصال صوتهم للمجلس لاعتراضهم على المواد الواردة في المرسوم.

وفي موضوع آخر وجّه النائب أحمد الكزبري انتقاداً للمصرف المركزي بخصوص القرار المتضمن مراجعة المصرف لمن اشترى مبالغ تزيد عن 10 آلاف دولار في عام 2012 وتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامها ومن تخلف على ذلك يدفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء والسعر بتاريخ التسوية.

وفي مداخلة له اعتبر الكزبري أن هذا القرار فيه إجحاف كبير، مشدداً على ضرورة إعلام الحكومة بهذا الموضوع الخطير وإلغائه باعتبار أنه غير قانوني ولا يجوز تحميل القرارات الخاطئة للمركزي في ذلك الوقت لأشخاص بسيطين.