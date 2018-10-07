الأولى

خويلد: 3.2 مليارات ليرة تكلفة إعادة تأهيل الطرق في ريف حلب

الإثنين, 08-10-2018

| محمود الصالح

كشف مدير فرع الطرق المركزية في حلب علي خويلد عن تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الطرق المركزية في الريف المحرر بمبلغ تجاوز 3.2 مليارات ليرة، موضحاً أن هذه الطرق هي أوتستراد حلب الرقة وتحويله حلب الجنوبية وطريق تل الضمان وأجزاء من طريق الباب الجديد والقديم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد خويلد أنه تم انجاز الصيانة للمرحلة الأولى لطريق حلب الرقة ابتداء من جسر عقدة المطار حتى جسر كويرس بطول 27 كم عبر عقد مع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 45 مليون ليرة.
وأضاف خويلد: كما نفذت مؤسسة الإنشاءات العسكرية المرحلة الثانية من كويرس حتى مدينة مسكنة بطول 62 كم بتكلفة 236 مليون ليرة، مشيراً إلى إجراء الصيانة للمرحلة الثالثة من مسكنة حتى منطقة شعيب الذكر في الرقة.
وأشار خويلد إلى أن هناك أعمالاً صناعية نوعية على هذه الطرق ومنها جسور قنوات المياه التي تروي حلب.

مقالات ذات صلة

Photo of العالم يواصل كفاحه ضد «كورونا» … ترامب يعلن نيويورك منطقة «كوارث» وروسيا ترسل 9 طائرات لمساعدة إيطاليا

العالم يواصل كفاحه ضد «كورونا» … ترامب يعلن نيويورك منطقة «كوارث» وروسيا ترسل 9 طائرات لمساعدة إيطاليا

الإثنين, 23-03-2020
Photo of «الوطن» باقية معكم

«الوطن» باقية معكم

الإثنين, 23-03-2020
Photo of ما أكثر العِبَر

ما أكثر العِبَر

الإثنين, 23-03-2020
Photo of التسعيرة مستمرة والبيع والشراء عبر الطلبات خارج المحلات … جزماتي: «كورونا» يغلق أسواق الذهب السورية

التسعيرة مستمرة والبيع والشراء عبر الطلبات خارج المحلات … جزماتي: «كورونا» يغلق أسواق الذهب السورية

الإثنين, 23-03-2020
جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2020
Powered By : Siraj Web Solutions
زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock