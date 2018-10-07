خويلد: 3.2 مليارات ليرة تكلفة إعادة تأهيل الطرق في ريف حلب

| محمود الصالح

كشف مدير فرع الطرق المركزية في حلب علي خويلد عن تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الطرق المركزية في الريف المحرر بمبلغ تجاوز 3.2 مليارات ليرة، موضحاً أن هذه الطرق هي أوتستراد حلب الرقة وتحويله حلب الجنوبية وطريق تل الضمان وأجزاء من طريق الباب الجديد والقديم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد خويلد أنه تم انجاز الصيانة للمرحلة الأولى لطريق حلب الرقة ابتداء من جسر عقدة المطار حتى جسر كويرس بطول 27 كم عبر عقد مع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 45 مليون ليرة.

وأضاف خويلد: كما نفذت مؤسسة الإنشاءات العسكرية المرحلة الثانية من كويرس حتى مدينة مسكنة بطول 62 كم بتكلفة 236 مليون ليرة، مشيراً إلى إجراء الصيانة للمرحلة الثالثة من مسكنة حتى منطقة شعيب الذكر في الرقة.

وأشار خويلد إلى أن هناك أعمالاً صناعية نوعية على هذه الطرق ومنها جسور قنوات المياه التي تروي حلب.