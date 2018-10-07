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اقتراحات لإحياء الجمعيات السكنية وإيداعاتها بالعقاري تصل إلى 30 ملياراً

الإثنين, 08-10-2018

| صالح حميدي

كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم عن مقترحات رفعتها الوزارة إلى مجلس الوزراء منها إعادة العمل بقرار إشهار وتأسيس الجمعيات السكنية التعاونية خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أن مهامها ودورها سيكون أكبر وأوسع في حال وافقت الحكومة على هذه المذكرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف فهيم: يتم تمكينها من الدخول إلى المناطق المدمرة نتيجة الحرب على سورية بشكل مقونن وواضح، إضافة إلى المساهمة في تنظيم مناطق السكن العشوائي.
وأشار فهيم إلى أن رؤية الوزارة تتضمن أيضاً تخصيص ذوي الشهداء وجرحى الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة من المساكن التعاونية للمكتتبين في الجمعيات السكنية ومراعاتهم عبر تخصيصهم بالطوابق الأولى ضمن المشاريع السكنية.
وكشف فهيم أن الجمعيات تمتلك كتلة مالية كبيرة تقدر بنحو 30 مليار ليرة على شكل إيداعات في المصرف العقاري، مشيراً إلى أن قرار إيقاف إشهار الجمعيات السكنية ليس مطلقاً على الرغم من نتائجه الإيجابية.

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