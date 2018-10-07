الأولى

«القيادة المركزية» بدلاً من «القيادة القطرية».. واستحداث منصب أمين سر اللجنة المركزية

الإثنين, 08-10-2018

| سيلفا رزوق

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الوطن»، عن التوصل إلى مجموعة من القرارات التنظيمية خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث أمس.
وقالت المصادر: إن من بين هذه القرارات تغيير واستبدال اسم «القيادة القطرية» بـ«القيادة المركزية لحزب البعث»، بحيث لم يعد هناك أمين قطري للحزب بل «أمين عام»، كما سيصبح الاسم التنظيمي للأمين القطري المساعد «الأمين العام المساعد»، وبالتالي أصبح أعضاء «القيادة القطرية» أعضاء «القيادة المركزية»، كما تم استبدال تسمية «المؤتمر القطري» بعبارة «المؤتمر العام».
ومن المتوقع بحسب المصادر التوصل إلى قرارات أخرى خلال جلسة الغد، حيث سيجري انتخاب «أمين سر اللجنة المركزية للحزب»، وهو منصب مستحدث ضمن التغيرات التنظيمية التي شهدها الحزب أمس.
وعلمت «الوطن» أنه جرى خلال الاجتماع أمس لقاء مع وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، قدم خلاله شرحاً وتوضيحاً حول مواد المرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بوزارة الأوقاف، والآليات المرتبطة بتطبيقه، وأجاب على استفسارات وتساؤلات الحضور.

مقالات ذات صلة

Photo of العالم يواصل كفاحه ضد «كورونا» … ترامب يعلن نيويورك منطقة «كوارث» وروسيا ترسل 9 طائرات لمساعدة إيطاليا

العالم يواصل كفاحه ضد «كورونا» … ترامب يعلن نيويورك منطقة «كوارث» وروسيا ترسل 9 طائرات لمساعدة إيطاليا

الإثنين, 23-03-2020
Photo of «الوطن» باقية معكم

«الوطن» باقية معكم

الإثنين, 23-03-2020
Photo of ما أكثر العِبَر

ما أكثر العِبَر

الإثنين, 23-03-2020
Photo of التسعيرة مستمرة والبيع والشراء عبر الطلبات خارج المحلات … جزماتي: «كورونا» يغلق أسواق الذهب السورية

التسعيرة مستمرة والبيع والشراء عبر الطلبات خارج المحلات … جزماتي: «كورونا» يغلق أسواق الذهب السورية

الإثنين, 23-03-2020
جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2020
Powered By : Siraj Web Solutions
زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock