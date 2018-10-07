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المواطنون يعانون مراجعة دمشق … «تجاري» القنيطرة يمتنع عن استلام رسم جواز السفر

الإثنين, 08-10-2018

| القنيطرة- الوطن

أوقف فرع المصرف التجاري بالقنيطرة استلام الرسم القنصلي من الراغبين في استصدار جواز سفر «بالدولار» بإيعاز من مديرية التخطيط العامة بالمصرف لحين وجود آلية تسليم واستلام وعدم وجود كوات تابعة لمركز السيولة النقدية.
وسبب هذا القرار المفاجئ غبناً كبيراً بأبناء القنيطرة فأكدت إحدى المواطنات أن المصرف اعتذر عن استلام المبلغ من ثم فإن عليها الذهاب إلى دمشق وتعطيل يوم كامل ودفع مبالغ إضافية قيمة التنقل.
وأكد مدير الفرع قاسم طه لـ«الوطن» أن إيقاف استلام الرسم القنصلي مؤقت لحين وضع آلية عمل مناسبة من الإدارة العامة!

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