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تقنية تكتشف مرض السكري قبل أعوام من الإصابة به

الثلاثاء, 09-10-2018

| وكالات

في تطور وُصف بأنه «الثوري»، اكتشف باحثون يابانيون تقنية لمعرفة الأعراض المبكرة لـ«مرض السكري» من النوع الثاني، وتوقعه قبل 20 عاماً من الإصابة به.
وعرض الباحثون نتائج أبحاثهم، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري، المنعقد في العاصمة الألمانية «برلين»، حيث توصلوا إلى أن أبرز علامات المرض، هو ارتفاع نسب السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين.
وأضاف الباحثون أن النوع الثاني من بالسكري، يسبب اضطراباً استقلابياً، يتميز بارتفاع مُعدّل السكر في الدم، في سياق مقاومة الأنسولين أو نقصه النسبي.
وقال مشرف الدراسة، الباحث هيرويوكي ساجيساكا: «بما أن الأغلبية العظمى من مرضى النوع الثاني، يمرون بمرحلة ما قبل السكري، فإن نتائج تحليلاتهم تشير إلى أنه يمكن معرفة أعراض الداء قبل 20 عاماً من الإصابة به».
وشملت الدراسة أكثر من 15 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاماً، معظمهم رجال، وتابعهم الباحثون على مدى 11 عاماً.

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