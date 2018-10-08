دريد لحام يكرم في مصر

| وكالات

أطلقت مجموعة «فندق ويسترن» في مصر اسم الفنان دريد لحام، على إحدى صالات السينما في الفندق، كنوع من التكريم والتقدير لمسيرة الفنان السوري السينمائية.

وجاء ذلك بالتوازي مع فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث عرض أيضاً الفيلم السوري (دمشق حلب) الذي يؤدي دور البطولة فيه، دريد لحام.

والجدير بالذكر أن الفنان السوري دريد لحام قد قدم للسينما المصرية كل غال ونفيس من خلال مسيرته الفنية في مصر بالتعاون مع كبار النجوم من الفنانين المصريين عبر السينما والتلفزيون.