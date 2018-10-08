«محروقات» ريف دمشق لـ«الوطن»: توزيع 1.5 مليون ليتر مازوت تدفئة عن طريق المحطات الخاصة في أيلول

| الوطن

كشف مدير محروقات ريف دمشق خلدون سعد لـ«الوطن» عن توزيع مازوت التدفئة خلال أيلول الماضي في ريف دمشق عن طريق المحطات الخاصة بسبب انشغال مراكز «المحروقات» باستكمال الخطة المعتمدة للقطاع الزراعي، والتي تمت تغطيتها من مراكز الشركة التي في مناطق دمر وقطنا ويبرود، حيث تمت تغطيتها بشكل كامل، مبيناً في الوقت ذاته أنه تم توزيع مادة المازوت للقطاع الزراعي خلال آب وأيلول الماضيين بحوالي 6 ملايين ليتر لجميع مراكز ريف دمشق، أي بواقع 100 ألف ليتر وسطي يومي.

وأوضح سعد أنه مع بداية أيلول خصص فرع محروقات ريف دمشق مجموعة محطات خاصة بتوجيه من لجنة المحروقات برئاسة محافظ ريف دمشق، حيث على هذه المحطات القيام بتوزيع مادة المازوت خلال الشهر التاسع، وتم توزيع حوالي مليون ونصف المليون ليتر، ويتم التوزيع عن طريق رؤساء اللجان الفرعية كمدير منطقة ومدير الناحية بالتعاون مع رؤساء البلديات، مشدداً على أن مخصصات العائلة خلال النصف الأول من العام هو 200 ليتر، لكن بغية تغطية الأحياء والقرى المحيطة بالريف الواسعة جداً يتم توزيع 100 ليتر مبدئياً، ثم يتم توزيع الـ100 ليتر المتبقية خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 10 أيام، مبيناً أن أولوية توزيع مادة مازوت التدفئة هي للمناطق الباردة كمناطق يبرود والنبك وقارة والزبداني ومناطق الديماس والكسوة والغزلانية حالياً.

وأشار سعد إلى أن فرع محروقات الريف يضخ منذ بداية الشهر الحالي ما يعادل 150 ألف ليتر يومياً، منوهاً بأن مراكز محروقات دمشق توزع مادة المازوت لبلديات الريف كاملة ويتم التوزيع للبلديات بمعدل من 3000 إلى 5000 ليتر أسبوعياً، مشيراً إلى أن مخصصات بلديات الريف يومياً تتراوح بين 20 ألف ليتر و25 ألف ليتر إضافة لبلديات الغوطة الشرقية والتوزيع المباشر للمشافي ومراكز البريد وغيرها.

وأكد سعد أنه منذ 1/10/2018 وحتى 4/10/2018 تم توزيع 700000 ليتر لجميع مناطق فرع الريف.

وفيما يخص التوزيع عن طريق البطاقة الذكية أكد أنه سيتم التوزيع عندما يحصل أكبر شريحة من المواطنين على البطاقة الذكية، مشيراً إلى أن مراكز التسجيل الحالية على البطاقة الذكية هي (قدسيا- ضاحية الأسد- الجديدة- صحنايا- السيدة زينب)، ويمكن للمواطن الحصول على البطاقة الذكية في أي نافذة لشركة تكامل في دمشق، موضحاً أنه يوجد تعاون بين المحافظة والبلديات لتأمين مراكز أكثر للتسجيل على البطاقة الذكية، ومن المقرر افتتاح مراكز جديدة في الكسوة وضاحية قدسيا وجرمانا خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.

وبين مدير فرع محروقات ريف دمشق أنه تم فتح محطات جديدة في الغوطة، حيث تم افتتاح محطة جديدة في عين ترما منذ ثلاثة أيام، إضافة لمحطات جديدة في الرحيبة ومنطقة الضمير، مشدداً على أن أي منطقة تم تحريرها من الإرهاب يتم بها إعادة تفعيل محطات سابقة موجودة بغية تغطية جغرافيا الريف كافة بالمحروقات، ومشيراً إلى أن هناك حالياً محطتين على أوتستراد حرستا لتغطية احتياجات وسائل النقل من مادتي المازوت والبنزين.