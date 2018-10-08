سلة رجال الحرية أقلعت وقواعدها عشرة على عشرة

| الوطن

تسعى سلة رجال نادي الحرية هذا الموسم إلى تسجيل حضور طيب، وتحقيق نتائج إيجابية الدوري المقبل، وخاصة بعد أن عززت أندية الشهباء صفوفها بأفضل اللاعبين المحليين، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى إعادة ترتيب أوراق اللعبة بشكل عام، والتي سارعت إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين كبار من المتوقع أن يعطوا الفريق دافعاً قوياً للاعبين الصغار لبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق نقلة نوعية بمفاصل اللعبة على صعيد النتائج، وخاصة فريق الرجال الذي ما زالت نتائجه متفاوتة بين الجيد والمقبول، على عكس فرق القواعد التي تشهد نتائجها المشرقة على تطور مستواها من موسم لآخر.

تعاقدات

ارتأت الإدارة البحث عن مدرب جيد يقود فريق الرجال الدوري المقبل، ويتمكن من قلب الأمور رأساً على عقب حيال نتائج الفريق الذي بات طموحه يتوقف عند حدود الدور الثاني عند كل مشاركة، وبعد دراسة متأنية توصلت الإدارة إلى اتفاق مع المدرب الخبير علاء جوخه جي لقيادة الفريق، ووقعت معه عقداً لموسم واحد قابل للتجديد، وسارعت إلى تكليف اللاعب السابق أديب مكتبي كمشرف عام للعبة في خطوة إيجابية تسجل للإدارة، وفي السياق ذاته منحت الإدارة كامل الصلاحية للمدرب جوخه جي من أجل تدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين، وبعد بحث مضن توصل الجهاز الفني إلى التعاقد مع بعض اللاعبين أمثال العملاق لؤي إبراهيم القادم من نادي الجلاء، واللاعب محمد الشامي من الاتحاد، واللاعب فيليب ظريف، إضافة إلى أن الجهاز الفني قام بترفيع ثمانية لاعبين من فريقي الشباب والناشئين للفريق الأول من أجل منحهم فرصة الاحتكاك في الدوري القادم، وبناء رديف جيد للمستقبل.

تحضيرات

أكد الكابتن علاء جوخه جي خلال اتصاله بـ«الوطن» بأن الفريق بدأ التحضيرات منذ بداية شهر أيلول الفائت، وعبر حصة تدريبية باليوم، وتابع يقول: نجحنا في رفع اللياقة البدنية للاعبين إلى مستوى جيد، ونعمل حالياً على إعطاء اللاعبين خططاً تكتيكية جديدة، ونأمل في التوصل قريباً لحالة من الانسجام والتناغم بين لاعبي الفريق الكبار والصغار، وختم الجوخه جي بقوله: فريقنا سيحاول أن يقدم كرة سلة عصرية، وينافس بقوة هذا الموسم في مسابقتي الدوري والكأس.

اهتمام

يدرك الجميع أن فرق قواعد سلة الحرية تعيش في أحلى أيامها، وتحقق نتائج جيدة تحلم بها جميع أندية الشهباء، أو ربما أندية القطر، نظراً للعمل الجيد، والمدروس الذي توليه الإدارة الحالية على فرق القواعد، غير أن فريق السيدات التي اعتلى منصات التتويج سنوات طويلة، شهد تراجعاً مخيفاً في السنوات الخمس الأخيرة نتيجة هجرة أفضل اللاعبات، واعتزال بعضهن، لكن الإدارة عادت من جديد للعمل على قواعد السلة الأنثوية رغبة منها في إعادة الألق للعبة في المستقبل القريب.