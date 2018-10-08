خسارة البايرن تثير الشكوك حول كوفاتش في البوندسليغا … قمة البريميرليغ سلبية وريمونتادا مانشستراوية

| محمود قرقورا

جاءت قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول والسيتي خالية الدسم، فأصاب الإعلامي المتميز أيمن جادة بقوله: الشكر للمعلقين ولا شكر للفريقين، عطفاً على الأداء الخجول الذي كانت حصيلته سلبية بكل المقاييس، وكأن القدر أراد للمباراة هذا الاستحقاق السلبي عندما أهدر الجزائري رياض محرز ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية فاقتنع الفريقان بأنصاف الحلول التي جعلتهما على المسافة ذاتها مع البلوز تشيلسي بأعلى الهرم بعشرين نقطة للأندية الثلاثة، غير أن الحدث الأهم في هذه الجولة عودة مانشستر يونايتد في الشوط الثاني أمام نيوكاسل خاطفاً النقاط الثلاث رغم التأخر منذ الدقيقة الحادية عشرة بهدفين، وواصل تشيلسي عروضه القوية فروّض مضيفه ساوثمبتون بثلاثية نظيفة صعد من خلالها لأعلى الهرم بفارق الأهداف.

في الدوري الألماني سرق مونشنغلادباخ الأضواء بواحد من كلاسيكيات الكرة الألمانية عندما هزم مضيفه بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف نظيفة رسمت الكثير من إشارات الاستفهام حول مدرب البافاري الكرواتي كوفاتش الذي بات في بوز مدفع الانتقادات، لدرجة أن نسمات زين الدين زيدان العليلة تدغدغ مشاعر جمهور البايرن الذي يتمنى أن تكون حقيقية خلافاً لأهل الحل والربط في البيت البافاري الذين نفوا هذه الشائعات متطلعين لفتح صفحة جديدة مع المدرب علّه يصلح البيت الداخلي خلال فترة التوقف الدولية، والحدث الثاني البارز في سابع جولات البوندسليغا عودة دورتموند أمام ضيفه أوغسبورغ محافظاً على الصدارة أولاً وعلى سجله خالياً من دنس الخسارة ثانياً والفضل يعود لمهاجمه الإسباني ألكاسير الذي سجل الهاتريك فارتقى لصدارة الهدافين برصيد ستة أهداف، وفيما يلي سجل النتائج:

الإنكليزي

برايتون × ويستهام 1/صفر،توتنهام × كارديف 1/صفر، واتفورد × بورنموث صفر/4، ليستر سيتي × إيفرتون 1/2، كريستال بالاس × وولفرهامبتون صفر/1، بيرنلي × هيدرسفيلد 1/1، مان يونايتد × نيوكاسل 3/2، فولهام × الآرسنال 1/5، ساوثمبتون × تشيلسي صفر/3، ليفربول × مان سيتي صفر/صفر.

الألماني

بريمن × فولفسبورغ 2/صفر، دورتموند × أوغسبورغ 4/3، ماينز × هيرتا برلين صفر/صفر، هانوفر × شتوتغارت 3/1، دوسلدورف × شالكه صفر/2، بايرن ميونيخ × مونشنغلادباخ صفر/3، فرايبورغ × ليفركوزن صفر/صفر، هوفنهايم × فرانكفورت 1/2، لايبزيغ × نورنبرغ 6/صفر.

الإضاءة

– فرض البلجيكي هازارد نفسه نجماً لمباراة تشيلسي وساوثمبتون فسجل وصنع، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف بأعلى لائحة الهدافين، والمدرب ساري هو سادس مدرب لا يخسر في أول ثماني مباريات في الدوري والثالث بتاريخ النادي بعد مورينيو وسكولاري.

– التعادل السلبي بين ليفربول والسيتي حدث للمرة الأولى بين الفريقين منذ عام 1986 فحافظ ليفربول على سجله خالياً من الخسارة في أرضه للمباراة الخامسة والعشرين على التوالي، كما حافظ على نظافة شباكه في ملعب أنفيلد للمرة التاسعة على التوالي، بواقع خمس مباريات أواخر الموسم المنصرم والمباريات الأربع الأولى هذا الموسم.

– فوز اليونايتد أراح المدرب مورينيو قليلاً وربما يكون ذلك بداية لعودة الوئام بين المدرب واللاعبين وإدارة النادي، والملاحظ أن بينيتيز مدرب نيوكاسل استمر في توهانه فخسر معركة التكتيك في الشوط الثاني وبقي فريقه أحد ثلاثة أندية لم تحقق الفوز في الدوري إضافة إلى هيدرسفيلد وكارديف، وعلى الجانب الآخر نجد أن أندية الصدارة الثلاثة لم تعرف طعم الخسارة.

– حقق آرسنال الفوز السادس على التوالي رافعاً رصيده إلى 18 نقطة وهذا يعطي المدرب إيمري أريحية مطلقة في المراحل القادمة عقب العودة من الواجبات الدولية، ولا خلاف أن المدرب تجاوز علقم الخسارة في أول جولتين.

– الهاتريك الذي سجله ألكاسير لمصلحة دورتموند هو الثاني في الدوري الألماني هذا الموسم بعد لاعب أوغسبورغ الآيسلندي فينيوغاسون الذي سجل بمرمى فرايبورغ في الفوز بأربعة أهداف لهدف، وبفوزه يبقى دورتموند الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في الدوري، وعلى مستوى الدوريات الخمسة الكبرى فإن دورتموند في ألمانيا وتشيلسي في إنكلترا واليوفي في إيطاليا هي الأندية الوحيدة التي لم تذق طعم الخسارة.

– الفوز الذي حققه لايبزيغ على نورنبيرغ 6/صفر هو ثاني أعلى فوز هذا الموسم بعد تغلب دورتموند على نورنبيرغ ذاته 7/صفر وهذا يؤكد المتاعب الدفاعية للنادي الصاعد.

– خاض روبن مباراته رقم 300 مع النادي البافاري ولم تكن المباراة المحطة المنتظرة للنجم الهولندي الذي لطالما رسم البسمة على محيا جماهير بافاريا، ومجريات المباراة جعلت لوثر ماتيوس ينتقد لاعبي البافاري فقال: ليفاندوفسكي وغوريتسكا كانا غريبين وخاميس كان خارج التغطية، والبطء ميز المدافع هوميلز، والفريق إجمالاً افتقد الحماسة، ومن تعاسة البافاري أنه انحدر للمركز السادس.