اقتصاد

«المركزي» يطلق مؤسسة ضمان مخاطر القروض المتوسطة والصغيرة

الثلاثاء, 09-10-2018

| الوطن

أعلن مصرف سورية المركزي عن تأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض المتوسطة والصغيرة، تمشياً مع القرارات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لإطلاق العملية الإنتاجية وإيجاد البيئة التشريعية المناسبة للتوسع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء على ما تم إقراره في لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء.
وبحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء (تلقت «الوطن» نسخة منه) فإن المؤسسة تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصارف في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية ودعم استقرارها.
وتعمل المؤسسة على توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل دون أن تشكل أعباء مالية إضافية عليها الأمر الذي يشجعها على استمرار وإنشاء مشروعات في مختلف القطاعات الحرفية والخدمية.
وتولى المصرف إجراءات التأسيس من خلال اجتماعات المؤسسين وصولاً إلى إعداد النظام الأساسي بصيغته النهائية الذي تم التصديق عليه من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث تم التوافق خلال هذه الاجتماعات على كيفية توزيع أسهم رأس المال على المصارف ومؤسسات التمويل الصغير ومن ثم تمت المساهمة من جميع المصارف العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير، كما تم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة الذي تكون من 3 أعضاء من المصارف العامة و3 من المصارف الخاصة وعضو من مؤسسات التمويل الصغير فضلاً عن عضوية مجلس النقد والتسليف ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

 

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