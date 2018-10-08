اليوفي يحلق بالثامن تاركاً صراعاً مفتوحاً على بطولة الصغار … الأندلسي يخطف الصدارة في أسبوع المضيفين

| خالد عرنوس

لم تجر الأمور كما يشتهي قطبا الليغا هذه المرة فقد سقط الريال بفخ الخسارة مجدداً وقلده البرشا بالتعثر في قمة الميستايا بالتعادل وعلى غير ما سارت الأمور في الجولات الثلاث الأخيرة نجح إشبيلية في خطف الصدارة أخيراً مستفيداً من الأوضاع على أحسن وجه عقب فوزه الصعب على سلتا فيغو وكان الأتلتي حصد فوزاً قيصرياً بدوره ليصبح على قدم المساواة مع الكاتالوني في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وفي إيطاليا ازدادت الإثارة أكثر إنما بعيداً على اليوفي المتربع على عرش الكالشيو والذي سجل بداية مثالية بثمانية انتصارات متتالية فقد فاز كل من نابولي وإنتر ولازيو وسامبدوريا وروما ما أشعل الصراع على مربع الكبار وقريباً منه في حين اقترب ميلان أكثر من دخول هذه المنافسة مع مواصلته صحوته بالفوز الثاني على التوالي وخاصة في حال كسب مباراته المؤجلة.

بين الخيبة والرجاء

قمة الميستايا أفضت بكل ما فيها خلال ربعها الأول والباقي رتوش لم تجمل الصورة الباهتة التي رغب بها الفريقان، ففالنسيا الذي سجل أسرع هدف في تاريخ لقاءاته مع البرشا لم يستطع الحفاظ عليه طويلاً واتبع طريقة الفرق الضعيفة أمام الكاتالوني معتمداً على الهجوم المرتد، والبرشا الذي أنقذه كما معظم الأحيان هدافه ميسي لم يقدر على كسر الكماشة الدفاعية للخفافيش ليقنع الفريقان بتعادل لم يأت على هواهما فبقي البرشا دون فوز للمرة الرابعة على التوالي بالليغا ونجح فالنسيا في تجنب الهزيمة الثانية هذا الموسم.

تعادل فالنسيا هو السادس في مشواره هذا الموسم معززاً رصيده كأكثر الأندية تعادلاً في الدوريات الخمسة الكبرى وهو الثالث بملعبه والثالث ينتيجة 1/1 علماً أنه لم يخسر خلال 6 جولات فائتة، أما البرشا فقد تعادل للمرة الثالثة وفي جميعها تأخر بالنتيجة وهو الأول خارج نيوكامب.

صدارة أندلسية

تعادل البرشا جاء هدية من الغيب لإشبيلية الذي خطف الصدارة بفوز صعب على سلتا فيغو بهدفين لهدف ورغم أن الضيف لعب منقوصاً قبل الهدف الثاني إلا أن الروخي بلانكوس لم يستغل الوضع جيداً بل على العكس تلقت شباكه هدفاً ربما غيّر الوضع لو جاء في وقت أبكر لكن يحسب أنه فائز للمباراة الرابعة على التوالي علماً أنه الفوز الأقل بين خمسة انتصارات والثاني فقط في ملعب سانشيز بيزخوان في حين تلقى سلتا خسارته الثانية وكلاهما خارج أرضه وبفارق هدف.

فريق آخر استفاد ولو بشكل غير مباشر هو الأتلتي الذي خرج بالأهم من قمة جمعته مع بيتيس القريب جداً وبهدف وحيد حقق به الفوز الرابع هذا الموسم وجميعها بشباك نظيفة ليصل الجولة الخامسة دون هزيمة ويدخل منافساً حقيقياً على الصدارة، أما الخاسر بيتيس فقد تلقى هزيمته الأولى خارج ملعبه فتوقف عند 6 مباريات دون هزيمة.

وكان بلد الوليد سجل فوزه الثالث على التوالي وكلها بنتيجة 1/صفر مواصلاً تقدمه على الجدول منذ بيعه للبرازيلي الشهير رونالدو دا ليما وجاء على حساب هويسكا الذي بقي دون فوز منذ الجولة الأولى.

النتائج الكاملة – الإسباني 8

إشبيلية × سلتا فيغو 2/1 للفائز سارابيا (39) بن يدر (61) وللخاسر بوفال (85).

فالنسيا × برشلونة 1/1 للأول غاراي (2) وللثاني ميسي (23).

أتلتيكو مدريد × بيتيس 1/صفر أنخيل كوريا (74).

ألافيس × ريال مدريد 1/صفر مانويل غارسيا (90+5).

ليغانيس × رايو فاليكانو 1/صفر كارييو (14).

بلد الوليد × هويسكا 1/صفر ألكاراز (28).

إسبانيول × فياريال 3/1 للفائز بيريز (7) داردير (79) بياتي (90+2) وللخاسر إيكامبي (45).

بلباو × سوسيداد 1/3 للخاسر مونيانن (32) وللفائز أويارزابال (30 و74 من ركلتي جزاء) سانغالي (47).

جيرونا × إيبار 2/3 للخاسر ستواني (40 و42) وللفائز شارليز دياز (12 من جزاء) أرييلا (45+5) إينريتش (72).

خيتافي × ليفانتي صفر/1 بردي (60).

حصيلة إسبانية

تعادل وحيد مقابل 9 انتصارات بينهما 7 لأصحاب الضيافة و5 بنتيجة 1/صفر فشهدت الجولة تسجيل 23 هدفاً جاء ثلاثة منها عبر ركلات جزاء محتسبة.

62 مرة (رقم قياسي هذا الموسم) رفع الحكام اللون الأصفر الذي تحول إلى الأحمر مرتين بوجه أراوخو (سلتا) وميدران (رايو) على حين طرد بورتيلو (خيتافي) بالحمراء المباشرة، وشهد ديربي الباسك 11 صفراء مقابل صفراء واحدة في مباراة ألافيس × ريال مدريد.

انفرد كريستيان ستواني لاعب جيرونا بصدارة الهدافين برصيد 9 أهداف يليه أندريه سيلفا لاعب إشبيلية بـ7 ثم ميسي بـ6 واسباس خونكال بـ5 أهداف يليه ماكسي غوميز وسالفادور وبنزيمة بـ4 أهداف.

صراع الصغار

في إيطاليا تبدو الأمور طابقية على صعيد السييراA فهناك بطل لا يضاهى حالياً هو اليوفي المحلق بالصدارة بفارق كبير في مثل هذا التوقيت من الموسم وهناك الأندية الأخرى التي ستكتفي على لقب مصغر بينها لن يصل أبعد من وصافة السيدة العجوز، وفي مقدمة هذه الأندية نابولي الذي استعاد نغمة الانتصارات بفوز هو الرابع على أرضه على حساب ساسولو الذي خسر للجولة الثانية على التوالي وهي الثانية خارج ملعبه والأولى كانت على أرض المتصدر.

ويعد إنتر ميلانو العائد من بعيد أحد المزاحمين لنابولي وقد سجل فوزاً صعباً على أرض سبال بفضل نجمه إيكاردي الذي سجل ثنائية فريقه ليقود فريقه إلى الفوز الرابع على التوالي والثالث خارج ميدانه، أما الثالث فهو لازيو روما الذي سجل فوزاً صعباً بهدف لنجمه شيرو إيموبيلي وهو الثالث بملعبه.

وبعيداً عن منافسة الوصافة فإن ميلان واصل صحوته بفوز ثان على التوالي ليصل إلى المباراة السادسة دون خسارة وشهد فوزه على كييفو عودة قوية للهداف الأرجنتيني هيغوين القادم من اليوفي والذي سجل ثنائية رافعاً رصيده إلى 6 أهداف في الدوري واليورباليغ، أما كييفو فقد خسر للمباراة الرابعة على التوالي ليبقى دون فوز حتى الآن.

النتائج الكاملة – الإيطالي 8

أودينيزي × يوفنتوس صفر/2 بيتانكور (33) رونالدو (37).

نابولي × ساسولو 2/صفر وناس (3) إينسيني (72).

سبال × إنتر ميلانو 1/2 للخاسر بالوسكي (72) وللفائز إيكاردي (14 و78).

لازيو × فيورنتينا 1/صفر إيموبيلي (37).

أتلانتا × سامبدوريا صفر/1 تونيلي (76).

إمبولي × روما صفر/2 نزونزي (36) دزيكو (85).

ميلان × كييفو فيرونا 3/1 للفائز هيغوين (27 و34) بونافينتورا (56) وللخاسر بيلسييه (63).

تورينو × فروزينوني 3/2 للفائز رينكون (20) باسيلي (46) بيريتغور (71) وللخاسر غولدانيا (58) كيانو (64).

كالياري × بولونيا 2/صفر غلفاو (22) بافوليتي (68).

جنوا × بارما 1/3 للخاسر بياتيك (7) وللفائز ريجوني (16) سيلغاردي (26) سيرافولو (30).

بانوراما إيطالية

10 انتصارات كاملة سجلت في هذه الجولة مناصفة بين الضيوف وأصحاب الأرض ومنها 7 بنتائج نظيفة (5 بنتيجة 2/صفر) فسجل 20 هدفاً، وأهدرت ركلتا جزاء عبر أنتونيسكي (سبال) وكابوتو (إمبولي).

49 بطاقة صفراء أشهرها الحكام منها إنذاران في مباراتي ميلان × كييفو وجنوا × بارما مقابل 8 بطاقات في مباراتي لازيو × فيورنيتنا وسبال × إنتر ووحده روجيرو أوليفيرا (ساسولو) طرد بالحمراء المباشرة.

عزز كريستوف بياتيك لاعب جنوا صدارته للهدافين برصيد 9 أهداف يليه إينسيني (نابولي) بـ6 أهداف يليه إيموبيلي (لازيو) وديفريل (سامبدوريا) بـ5 أهداف ثم هيغوين وماندزوكيتش ودي بول ورونالدو بـ4 أهداف.