الودائع 58.4 مليارات ليرة 89.3 بالمئة منها تحت الطلب … 97.4 بالمئة من قروض «الزراعي» للجهات الحكومية و2.6 بالمئة فقط للفلاحين

| عبد الهادي شباط

كشف مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان لـ«الوطن» عن منح قروض بأكثر من 70.84 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري (2018) حتى نهاية شهر أيلول الفائت، وهو ما يشكل 52 بالمئة من إجمالي ما خطط المصرف لإقراضه خلال العام الجاري.

وتوزعت القروض بين ما يزيد على 1.8 مليار ليرة هي إقراضات المصرف للفلاحين، و69 مليار ليرة الإقراضات الممنوحة بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام، تتوزع بدورها بين 60 مليار ليرة للمؤسسة العامة للحبوب و6 مليارات ليرة لمؤسسة الحلج وتسويق الأقطان و3 مليارات ليرة لمؤسسة إكثار البذار، ما يعني أن حصة القطاع العام من إجمالي القروض تجاوزت 97.4 بالمئة، وأقل من 2.6 بالمئة للفلاحين.

وبيّن زيدان أن مبيعات مستلزمات الإنتاج الزراعي من إجمالي الأسمدة سجلت 50312 طناً بقيمة 8.63 مليار ليرة سورية، منها 12255 طن أسمدة سوبر فوسفات بقيمة 1.85 مليار ليرة، و36991 طناً من سماد يوريا بقيمة 6.47 مليارات ليرة، ونترات الأمونيوم نحو 429 طناً بقيمة 42 مليون ليرة، وأسمدة سلفات البوتاس 637 طناً بقيمة 262 مليون ليرة.

وعن ودائع المصرف الزراعي بين المدير العام أنها سجلت 58.44 مليار ليرة سورية حتى نهاية شهر أيلول الفائت، تتوزع على 52.18 مليار ليرة ودائع تحت الطلب، و1678 مليون ليرة ودائع لأجل، و4518 مليون ليرة ودائع التوفير، ونحو 62 مليون ليرة حسابات مجمدة، ما يعني أن أغلبية الإيداعات تحت الطلب حيث بلغت نسبتها من الإجمالي نحو 89.3 بالمئة.

وحول المخطط والمنفذ في مجال الخطة الاستثمارية بين زيدان أنه تم لحظ مبلغ 900 مليون ليرة للخطة الاستثمارية في عام 2018، موزعة إلى 175.1 مليون ليرة لمشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع الجديدة و724.9 ملايين ليرة سورية للمشاريع المباشرة بها.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروع دعم فني للبرمجيات المطورة للفروع ومشروع توريد ماسحات ضوئية لبعض فروع المصرف، علماً بأن المشروع في مرحلة التنفيذ حالياً، إضافة إلى مشروع مركز التسويات الإجمالي السوري للمصرف الزراعي التعاوني، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل بعض التجهيزات الحاسوبية لزوم فروع المصرف الزراعي التعاوني (أزرع- شهبا- صلخد- شطحة- بانياس- الحفة- تلكلخ- القصير- المخرم- السلمية- سلحب- جبلة) والمشروع بمرحلة التنفيذ.

ومن أبرز الإجراءات والسياسات المتخذة لتطوير الأداء والإنتاج خلال العام الجاري أشار زيدان إلى اعتماد الإنفاق المالي لدعم المشروعات المتناهية الصغر، وتخصيص اعتماد للمصرف الزراعي التعاوني بحدود 12.83 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة لحلج وتسوق الأقطان لتمويل شراء الأقطان المحبوبة والمحلوجة وبذور القطن للموسم 2017- 2018، وإقرار الميزانية الختامية الأولية للمصرف الزراعي التعاوني لدورة عام 2017.