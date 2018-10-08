قصار: نقلة نوعية في طريقة التفكير والعمل للوصول إلى رضى الزبائن … «MTN» تطلق حملتها الإعلامية والإعلانية «أنت كل القصة»

| الوطن

أطلقت شركة «MTN» حملتها الإعلامية والإعلانية «أنت كل القصة» في مرحلتها الأولى التي تستمر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة يوم أمس، حيث أكّد مدير دائرة العلامة التجارية والتواصل في الشركة عامر القصار أنّ الحملة الإعلامية والإعلانية «أنت كل القصة» بدأت منذ بداية شهر تشرين الأول والمستمرة حتى نهاية هذا العام بمرحلتها الأولى، مبيناً أنها هي تشكل نقلة نوعية في طريقة التفكير والعمل وهي غطاء لمختلف الفعاليات والعروض والباقات الخاصة بالشركة خلال الفترة القادمة.

وأكّد القصار أنّ الهدف الرئيسي للحملة يتمحور حول التركيز على زبائن الشركة كونهم الأساس في تطورها ونجاحها، ما دفع الشركة لتبنى استراتيجية واضحة للوصول لرضى زبائنها، وتحقيق ذلك من خلال كل قرار وكل خطوة تقوم بها، من خلال توفير أوسع تغطية في سورية، وإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتميزة تلبي حاجات الزبائن، أو من خلال توفير عروض وباقات تحقق قيمة حقيقية لهم.

وبيّن قصار أنه سيتم تغيير كل إعلانات الشركة، موضحاً أن هدف الحملة التركيز على خدمة الزبائن ومدى تأثيرهم في أداء عمل الشركة وقراراتها، أولاً، حيث سيتم إرسال رسائل تقدير لهم، والتأكيد على أهميتهم في استمرار تطوير ونجاح عمل الشركة، لكون ذلك وسيلة لتعميق وتوثيق الصلة بهم وزيادة ولائهم للشركة.

وثانياً، التركيز على العروض والباقات التي تطلقها الشركة، مبيناً أنّ الشركة لديها أفضل عرض لقطاع الاتصالات في سورية سواء في الانترنت أو الاتصالات الخلوية، بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أنّ تلك العروض صممت لتلبي حاجات الزبائن وتراعي قدراتهم الشرائية، وتمنحهم توفيراً كبيراً بالحصول على أفضل جودة لخدمة الاتصالات، وخصوصاً بعد التوسع الكبير لشبكة الجيل الرابع.

وبيّن أنّ قسماً كبيراً من العروض التي طرحتها الشركة لمستخدميها سيتم الاستمرار بها مستقبلاً رغم أنّ الإعلان المسبق لها حدد الاستفادة منها بثلاثة أشهر، لافتاً إلى أنّ 53 بالمئة من مشتركي «MTN» حولوا شرائحهم إلى «فور جي» حالياً.

وأشار إلى أنّ كل الخدمات التي ستقدم للمشتركين على الجيل الرابع تأتي بالتزامن من اقتراب انتهاء الشركة من تغطية كافة الأماكن المأهولة في سورية خدمة «فور جي» مع نهاية تشرين الثاني، لافتاً إلى أنّ السرعة المطروحة والتي تخطط الشركة لتوفيرها هي 110 ميغا، وهي أسرع انترنت موجود في سورية، موضحاً أنّ ذلك تم تجريبه في معرض دمشق الدولي مسبقاً ما ترك أريحية كبيرة لمشتركي «MTN».

وسوف يتم قريباً إطلاق مشروع الشريحة الواحدة لجميع الخدمات التي يطلبها الزبون من الشركة سواء شرائح مسبقة الدفع أو لاحقة الدفع، مبيناً أنّه خلال 15 يوماً سيتم افتتاح مركز جديد للشركة في دمشق، وسط ساحة العباسيين، والذي تم تحديده وفقاً لدراسات معمقة لحاجات المشتركين، بالإضافة إلى مركز آخر في منطقة الشعار بحلب.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل على إعادة تجديد جميع مراكز الشركة في سورية، ما يسهل تواصل المشتركين ومستخدمي خدمات «MTN» مع الشركة بشكل مباشر، لافتاً إلى اقتراب موعد افتتاح أول مركز خدمات افتراضي للشركة في دمشق، وهو الأول من نوعه في سورية، من دون أن يكون هناك أي تدخل بشري فيه، إذ سيكون التعامل بين المشتركين والشركة إلكترونياً.