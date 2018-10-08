العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية … يعقوبيان: الحريري تعرض لإهانات أثناء وجوده في السعودية

عادت النائب اللبنانية بولا يعقوبيان في لقاء على قناة «الجديد» إلى تسليط الضوء على موضوع احتجاز رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في السعودية، وقالت: إن كل شيء كان مدبّراً بطريقة لا تشعر بأن هناك أمراً ما».

وكشفت عن إهانات وجهت إليه أثناء وجوده في السعودية وإعلان استقالته عبر قناة العربية في 4 تشرين الثاني من العام الفائت. وأضافت يعقوبيان: إنه «كان واضحاً أن الحريري كان متعباً ومضغوطاً وكان واضحاً من المقابلة أنه لم يكن يريد الاستقالة، كما أن كلامه عن حزب اللـه وإيران في بيان الاستقالة كان مختلفاً كلياً عن المقابلة. كان واضحاً أن شيئاً ما خارجاً عن إرادته يحصل».

وفي سياق آخر جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرقهما وانتهاكهما الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان بأن «طائرة استطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية فجر اليوم «أمس» من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بعبدا والشوف وعاليه وبيروت وضواحيها ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة».

وكانت ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية الأحد ونفذت طيراناً دائرياً شمل مناطق الجنوب والبقاع الأوسط والغربي والشوف وبيروت وضواحيها ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.

إلى ذلك أشار البيان إلى أن زورقاً حربياً إسرائيلياً معادياً خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة ليل الأحد قبل أن يعود صوب المياه الإقليمية للأراضي المحتلة.

وأوضح البيان أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.

سانا- الميادين