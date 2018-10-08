الأولى

أميركا تتحضر للاستعانة بـ«إف 35» في مواجهة الدفاعات السورية

الثلاثاء, 09-10-2018

| وكالات

أفادت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن المقاتلات الأميركية من الجيل الخامس من طراز «إف 35»، تستعد لتجارب قتالية واسعة النطاق في تشرين ثاني المقبل.
ونقلت الوكالة عن نائب مدير المشتريات والدعم اللوجستي في البنتاغون، إلين لورد أن الاختبارات التشغيلية الكاملة ستكون خطوة مهمة نحو إطلاق الإنتاج الضخم للطائرات، المقرر في منتصف صيف عام 2019.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن الاختبارات هدفها تقييم قدرات المقاتلات ضد أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية والسورية، وعلى وجه الخصوص أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز«إس 300 وإس400».
وكان من المفترض أن تبدأ الاختبارات القتالية الكاملة للمقاتلات في أيلول المنصرم، ولكن تم تأجيلها بسبب التأخير في تحديث البرمجيات من قبل الشركة المصنعة لوكهيد مارتن.
إلى ذلك، أكد مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، إيغور كوروتشينكو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، لن تتمكنا من الحصول على تقنية منظومة الدفاع الجوي «إس 300» أو استنساخها.
ونقل موقع «سبوتنيك» عن كوروتشينكو قوله خلال طاولة مستديرة في المركز الصحفي حول تسليم سورية منظومة صواريخ «إس 300»: إن نظام حماية البيانات ومكافحة التجسس وتدابير التشغيل في جميع مراحل تصميم وإنتاج وتوريد هذه الأنظمة تضمن بأن روسيا، تعتبر مالكة للمعرفة التقنية لمنظومة صواريخ «إس 300»، ولا تزال، ولذلك كل هذه المتاجرة بأن هناك تسريباً حصلت عليه الولايات المتحدة، مجرد هراء.

 

مقالات ذات صلة

Photo of العالم يواصل كفاحه ضد «كورونا» … ترامب يعلن نيويورك منطقة «كوارث» وروسيا ترسل 9 طائرات لمساعدة إيطاليا

العالم يواصل كفاحه ضد «كورونا» … ترامب يعلن نيويورك منطقة «كوارث» وروسيا ترسل 9 طائرات لمساعدة إيطاليا

الإثنين, 23-03-2020
Photo of «الوطن» باقية معكم

«الوطن» باقية معكم

الإثنين, 23-03-2020
Photo of ما أكثر العِبَر

ما أكثر العِبَر

الإثنين, 23-03-2020
Photo of التسعيرة مستمرة والبيع والشراء عبر الطلبات خارج المحلات … جزماتي: «كورونا» يغلق أسواق الذهب السورية

التسعيرة مستمرة والبيع والشراء عبر الطلبات خارج المحلات … جزماتي: «كورونا» يغلق أسواق الذهب السورية

الإثنين, 23-03-2020
جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2020
Powered By : Siraj Web Solutions
زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock