أميركا تتحضر للاستعانة بـ«إف 35» في مواجهة الدفاعات السورية

| وكالات

أفادت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن المقاتلات الأميركية من الجيل الخامس من طراز «إف 35»، تستعد لتجارب قتالية واسعة النطاق في تشرين ثاني المقبل.

ونقلت الوكالة عن نائب مدير المشتريات والدعم اللوجستي في البنتاغون، إلين لورد أن الاختبارات التشغيلية الكاملة ستكون خطوة مهمة نحو إطلاق الإنتاج الضخم للطائرات، المقرر في منتصف صيف عام 2019.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن الاختبارات هدفها تقييم قدرات المقاتلات ضد أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية والسورية، وعلى وجه الخصوص أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز«إس 300 وإس400».

وكان من المفترض أن تبدأ الاختبارات القتالية الكاملة للمقاتلات في أيلول المنصرم، ولكن تم تأجيلها بسبب التأخير في تحديث البرمجيات من قبل الشركة المصنعة لوكهيد مارتن.

إلى ذلك، أكد مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، إيغور كوروتشينكو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، لن تتمكنا من الحصول على تقنية منظومة الدفاع الجوي «إس 300» أو استنساخها.

ونقل موقع «سبوتنيك» عن كوروتشينكو قوله خلال طاولة مستديرة في المركز الصحفي حول تسليم سورية منظومة صواريخ «إس 300»: إن نظام حماية البيانات ومكافحة التجسس وتدابير التشغيل في جميع مراحل تصميم وإنتاج وتوريد هذه الأنظمة تضمن بأن روسيا، تعتبر مالكة للمعرفة التقنية لمنظومة صواريخ «إس 300»، ولا تزال، ولذلك كل هذه المتاجرة بأن هناك تسريباً حصلت عليه الولايات المتحدة، مجرد هراء.