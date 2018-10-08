«الزراعي» ينسى الفلاحين ويقرض الحكومة

| عبد الهادي شباط

كشف مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان عن منح قروض بأكثر من 70.84 مليار ليرة سورية خلال العام الحالي، موضحاً أنها تتوزع ما بين 1.8 مليار ليرة للفلاحين و69 مليار لإقراضات ممنوحة بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام أي إن حصته من الإقراض تجاوزت 97.4 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة للفلاحين.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد زيدان أن المبلغ المقترض للقطاع العام توزع بين 60 مليار ليرة للمؤسسة العامة للحبوب و6 مليارات لمؤسسة الحلج وتسويق الأقطان و3 مليارات لمؤسسة إكثار البذار.

وفيما يتعلق بودائع المصرف أكد زيدان أنها سجلت 58.44 مليار ليرة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنها تتوزع على 52.18 مليار ودائع تحت الطلب و1678 مليون لأجل، و4518 مليون ودائع التوفير ونحو 62 مليون حسابات مجمدة.

ولفت زيدان إلى أنه تم تنفيذ مشروع دعم فني للبرمجيات المطورة للفروع وآخر لتوريد ماسحات ضوئية لبعض فروع المصرف، موضحاً أن المشروع في مرحلة التنفيذ حالياً.

وأكد زيدان أن عدد العاملين بالمصرف يبلغ 2392 تم إعداد خطة تدريب لتأهيلهم بالأعمال المصرفية والتقنية واللغة الأجنبية.