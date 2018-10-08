نواب انتقدوا «النقل» لأدائها حول طريق خناصر وحجز الآليات … مطالب باستبدال «السجن» بالغرامة المالية في مخالفات السرعة

| محمد منار حميجو

طالب نواب في مجلس الشعب بإعادة النظر في قانون السير وخصوصاً المادة المتعلقة بمخالفات السرعة الزائدة واستبدال العقوبة من السجن للغرامة المالية، فاقترح النائب أحمد الكزبري المبادرة وأن يكون هناك إعداد مشروع قانون لتعديل المادة التي تخص هذا الموضوع.

وامتازت جلسة المجلس أمس بالهدوء ترأسها رامي صالح لليوم الثاني على التوالي لغياب رئيس المجلس ونائبه.

وأيد النائب بطرس مرجانة زميله الكزبري الذي طالب بأن يكون هناك صك تشريعي يعده أعضاء في مجلس الشعب حول تعديل المادة المشار إليها.

وفي الغضون وجه عدد من نواب حلب انتقاداً لاذعاً إلى وزارة النقل حول طريق خناصر أثريا فاعتبر مرجانة أن هناك تقصيراً بشكل كبير من الوزارة تجاه تحسين وضعه.

وتطرق نائب آخر إلى موضوع الحجوزات على الآليات في مديريات النقل، موضحاً أن المواطن يدور على كل المديريات لفك الحجز نتيجة تشابه الأسماء.