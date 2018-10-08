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بضغط أميركي الأردن يماطل بفتح معبر «نصيب – جابر»

الثلاثاء, 09-10-2018

| موفق محمد

أكدت مصادر وثيقة الاطلاع، أن الأردن يماطل بفتح معبر «نصيب – جابر» بتحريض من الولايات المتحدة الأميركية.
المصادر وفي حديثها لـ«الوطن»، أوضحت أن الأردن ضاق ذرعاً من استمرار إغلاق المعبر الذي يعتبر شرياناً اقتصادياً حيوياً بالنسبة له، ويريد استئناف العمل فيه بسبب الضائقة الاقتصادية التي يمر بها، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع مخالفة إملاءات واشنطن عليه التي تريد تحقيق مكاسب سياسية في سورية ترفضها دمشق. وكان وزير النقل الأردني وليد المصري، زعم أمس أن التقصير في بعض التجهيزات اللوجستية من الجانب السوري يحول دون فتح المعبر الحدودي، مضيفاً إن الاجتماعات لا تزال قائمة مع الجانب السوري تمهيداً لفتح الحدود.

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