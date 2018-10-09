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الرياضة تبعد عنك مرض السرطان

الأربعاء, 10-10-2018

| وكالات

أظهرت دراسات عدّة أجريت حول مرض السرطان، أن نمط الحياة الذي يغلب عليه الركود يساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 9 بالمئة نتيجة قلة ممارسة النشاط الجسدي. أما الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بمعدل أعلى فهم أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي وغيره من أنواع السرطان والأمراض.
وأكدت الدراسات أن ممارسة الرياضة تساعد في شكل كبير على تحسين حالة مرضى السرطان حيث تبين أن مريضات سرطان الثدي اللواتي يخضعن للعلاج الكيميائي واتبعن برنامجاً ركزن فيه على ممارسة الرياضة أظهرن تحسناً في الصحة النفسية والجسدية. كما أن ممارسة الرياضة تساعد على تحسين نوعية الحياة والصحة العامة لدى مريضات سرطان الثدي.

 

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