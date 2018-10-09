شؤون محلية

تراكم قمامة وتصاعد غبار الإسمنت واهتراء في المساكن العمالية في طرطوس

الأربعاء, 10-10-2018

| طرطوس- الوطن

بعد تلقي العديد من الشكاوى من الساكنين في المدينة العمالية قامت «الوطن» أمس بجولة ميدانية في المدينة العمالية لإسمنت طرطوس وفي ضاحية السكن العمالي المجاورة لها، وتبين من خلال الجولة أن الوضع الفني للمدينة السكنية يسير من سيئ إلى أسوأ، ومن غير المقبول بقاء هذه الأبنية المهترئة شكلاً ومضموناً والموجودة على مساحة واسعة من شاطئ البحر على هذه الحال، كما تبين أن القمامة متراكمة في الشوارع بدءاً من الأوتستراد ومروراً بالمدينة العمالية وليس انتهاء بالضاحية.
رئيس بلدية حصين البحر محمد صفية أوضح لـ«الوطن» أن إمكانات البلدية ضعيفة جداً، حيث لا يوجد فيها سوى أربعة عمال وثلاثة جرارات، مع أن مساحة المناطق التي تتبع للبلدية كبيرة جداً وتحتاج لإمكانات آلية وبشرية أكبر من الموجود بكثير، وتمنى أن تساعده إدارة النفايات الصلبة في المحافظة للقيام بحملة نظافة في المناطق والأحياء الممتدة على شاطئ البحر.
وخلال جولتنا أيضاً كان غبار الإسمنت يتصاعد بكثافة كبيرة من مدخنة معمل إسمنت طرطوس مسبباً تلوثاً للهواء ولكل مكونات البيئة المحيطة، ولدى سؤال مدير عام شركة إسمنت طرطوس علي سليمان عن أسباب تصاعد الغبار بشكل شبه دائم من مدخنتي الشركة في الفترة الأخيرة، أوضح أنها تعود لحصول مشكلات فنية تتم متابعتها مباشرة، كما تعود لارتفاع نسبة co أحادي أوكسيد الكربون ما يؤدي لفصل الفلتر عن العمل وتتم المعالجة من دون تأخير.

 

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