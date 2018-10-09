اقتصاد

نتائج أداء 6 أشهر .. 73 بالمئة من أرباح شركات التأمين الخاصة من إلزامي السيارات

الأربعاء, 10-10-2018

| عبد الهادي شباط

كشفت بيانات هيئة الإشراف على التأمين عن تحقيق شركات التأمين الخاصة ربحاً تشغيلياً نحو 771 مليون ليرة سورية في فروع التأمين كافة خلال النصف الأول من العام الجاري (2018)، منخفضاً بنسبة 13 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق فرع تأمين السيارات الإلزامي الحصة الكبرى من الربح التشغيلي، بمقدار 565 مليون ليرة، مرتفعاً بنسبة 18 بالمئة عن العام الماضي، وهو ما يمثل نحو 73.3 بالمئة من إجمالي الربح التشغيلي لدى الشركات، ما يعني أن القطاع الخاص يعتمد بنسبة كبيرة في أرباحه التشغيلية على التأمين الإلزامي للسيارات.
وحقق فرع تأمين السيارات الشامل أرباحاً تشغيلية بنحو 351 مليون ليرة سورية، ثم فرع تأمين النقل بربح تشغيلي 94 مليوناً بانخفاض 22 بالمئة، يليه فرع الحوادث العامة بربح 77 مليون ليرة، والحريق بنحو 63 مليون ليرة، ثم تأمينات الحياة بربح 47 مليون ليرة.
في المقابل سجل فرع التأمين الصحي خسارة تشغيلية بنحو 449 مليون ليرة سورية خلال النصف الأول 2018، بانخفاض نسبته 50 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض الربح التشغيلي في كل من تأمينات النقل والحريق والسفر والحوادث العامة، بينما حققت تأمينات الهندسي والحياة والسيارات الشامل نسبة نمو في الربح التشغيلي عن العام الماضي.
وبالنسبة لترتيب الشركات، فقد حققت شركة التأمين المتحدة أعلى ربح تشغيلي خلال النصف الأول (2018) بحوالي 216 مليون ليرة، بنسبة نمو 3 بالمئة عن العام الماضي، تليها التأمين العربية 205 ملايين ليرة بنمو عن العام الماضي نسبته 15 بالمئة، ثم المشرق بربح 120 مليون ليرة، والكويتية بربح 110 ملايين ليرة، ثم السورية العربية بربح 107 ملايين ليرة، وآروب بربح 83 مليون ليرة، ثم أدير بربح 81 مليون ليرة، والثقة بربح 74 مليون ليرة.
وبحسب تقرير هيئة الإشراف على التأمين (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، انخفض الربح التشغيلي لدى معظم الشركات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وزادت الخسارة عن 100 بالمئة لدى كل من شركات الوطنية والإسلامية والعقيلة.
وكان أقل ربح تشغيلي لدى شركة الاتحاد التعاوني بنحو 40 مليوناً، على حين سجلت كل من شركات العقيلة والوطنية والإسلامية خسارة تشغيلية بلغت 25 مليون ليرة لدى العقيلة، و100 مليون ليرة لدى الوطنية، و142 مليون ليرة لدى الإسلامية.
في سياق متصل بعمل شركات التأمين، بيّن التقرير أن عدد وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين الخاصة بلغ 90 ألف وثيقة خلال النصف الأول من العام الجاري، موزعة على الشركات الخاصة كافة، بانخفاض حوالي 46 بالمئة عن عدد الوثائق الصادرة في العام الماضي.
كما بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين الصادرة عن الشركات الخاصة من دون وثائق التأمين الإلزامي 22 ألف وثيقة، بنمو عن الفترة نفسها من العام الماضي العام الماضي بنسبة 23 بالمئة.
وكان أكبر عدد لوثائق التأمين الصادرة من نصيب فرع التأمين الإلزامي للسيارات ويشكل 75 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق، حيث بلغ عدد الوثائق للشركات الخاصة خلال النصف الأول 2018 حوالي 68 ألف وثيقة، يليه كل من فرع تأمين السيارات الشامل والتأمين الصحي بحوالي 5.4 آلاف وثيقة، يليه تأمين النقل والسفر بحوالى 4.3 آلاف وثيقة، إضافة إلى 2500 وثيقة تأمين حياة، أما الحوادث العامة والحريق فكان العدد حوالي 1900 وثيقة وحريق 4 آلاف وثيقة، إضافة إلى 120 وثيقة في فرع التأمين الهندسي.

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