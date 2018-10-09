الحكومة: 2.7 مليار ليرة تعويضات للمزارعين المتضررين

| الوطن

حظي القطاع الزراعي بالحصة الأكبر من مناقشات مجلس الوزراء خلال جلسة الأمس، وفي هذا السياق طلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التوسع بحصر أضرار محصول التبغ في محافظتي اللاذقية وطرطوس وتشميل جميع المزارعين الذين تضررت مواسمهم بتعويضات صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.

وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تمت الموافقة على إجراءات الصندوق المتعلقة بالتعويضات على المزارعين الذين تضررت مواسمهم بما فيها موسما التبغ والتفاح، حيث بلغت قيمة التعويضات نحو 2.7 مليار ليرة سورية منها 1.25 مليار ليرة لمزارعي محافظة السويداء.

كما كلف المجلس وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد بدراسة تشميل محصول الزيتون المتضرر بتعويضات صندوق التخفيف من آثار الجفاف، وتم التأكيد على الاستمرار بدعم القطاع الزراعي بكل مكوناته وتأمين ما يلزم للنهوض بهذا القطاع في جميع المناطق.

واستعرض المجلس أعمال لجان متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظات، وفي هذا الاتجاه قرر المجلس استمرار الخطط الحكومية لتنفيذ هذه المشاريع وفق رؤية تحقق التنمية المتوازنة بين جميع المناطق، وتحسين واقع الخدمات فيها، والتوسع بمشاريع التنمية الزراعية والصناعية ومشاريع البنى التحتية.

وفيما يتعلق بالتشريعات، درس المجلس مشروع قانون بتعديل القانون المتضمن إحداث هيئة التميز والإبداع بهدف تطوير عمل الهيئة لناحية إعادة الهيكلة وتوزيع الصلاحيات وتوحيد طبيعة العمل الممنوحة للمدرسين في المركز الوطني للمتميزين.

واعتمد المجلس كلاً من النظام المالي ونظام المشتريات والمبيعات واستثمار الأصول لدى المؤسسة السورية للتجارة بما يتماشى مع توسيع نطاق عمل المؤسسة وتعزيز دورها كذراع حكومي منافس في السوق وتحقيق ريعية اقتصادية للأصول المستثمرة من المؤسسة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن من بين قيمة التعويضات الإجمالية البالغة 2.7 مليار ليرة تعويضات ستصرف لاحقاً للمزارعين المتضررين في محافظات ريف دمشق ودير الزور والقنيطرة، ليصل عدد المزارعين المستفيدين إلى 38 ألف مزارع، موضحاً أن مبالغ التعويضات تم تحويلها إلى فروع المصارف الزراعية ليتم تسليمها مباشرة، وتشمل 451 مليون ليرة لمزارعي محافظة اللاذقية يستفيد منها نحو 13 ألف مزارع، و265 مليون ليرة لمزارعي محافظة طرطوس يستفيد منها نحو 8000 مزارع.

بدوره أشار وزير التعليم العالي عاطف نداف إلى أن تعديل قانون إحداث هيئة التميز والإبداع جاء نتيجة التطور الكبير الذي حدث سواء في البرامج الأكاديمية أم من خلال الأولمبياد العلمي أم مركز المتميزين الأمر الذي يقتضي وجود صلاحيات أكثر لإدارات البرامج حتى تحقق المطلوب منها.

من جهته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم ما تم إنجازه على مستوى التنمية المتوازنة بين المحافظات والمناطق المختلفة وما تم إنجازه على مستوى الخدمات الأساسية التي تحررت من الإرهاب، وما تم إنجازه في المناطق الأخرى على مستوى المشاريع التنموية التي تستهدف تطوير الواقع الاقتصادي والخدمي في المنشآت والمشاريع التي تم تدشينها في الفترة الماضية، والتي تستهدف خلق فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلي بغرض الاستغناء عن استيراد المنتجات المماثلة من الخارج.