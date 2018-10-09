«الإسكان» تنوي إنفاق 42 مليار ليرة في 2019 نصفها تقريباَ للسكن الاجتماعي

| صالح حميدي

بلغت اعتمادات خطة المؤسسة العامة للإسكان للعام القادم (2019) نحو 42 مليار ليرة سورية، تتضمن موازنتها لمشاريع الإسكان ومشاريعها الاستثمارية، بزيادة 9 مليارات ليرة، نسبتها 27.3 بالمئة عن اعتمادات العام الجاري حيث بلغت 33 مليار ليرة.

وكانت الزيادة الأكبر في اعتمادات 2019 من نصيب السكن الاجتماعي، حيث زادت 5 مليارات ليرة، بنسبة 35.7 بالمئة، مسجلة 19 مليار ليرة، في حين زادت اعتمادات سكن الادخار مليار ليرة، حيث بلغت قيمة اعتماده للعام 2019 نحو 7 مليارات ليرة، حيث تم تخصيص 16 مليار ليرة للموازنة الاستثمارية، بزيادة 23 بالمئة عن العام الجاري إذ بلغت 13 ملياراً.

وبحسب تقرير للمؤسسة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد أنفقت المؤسسة حوالي 1.2 مليار ليرة حتى بداية الشهر العاشر الجاري من إجمالي قيم عقود المساكن المتعاقد على تنفيذها خلال العام 2018، تتضمن 27 عقداً لبناء 3500 مسكن بنسبة تنفيذ 5 بالمئة، منها 18 عقداً للقطاع العام بقيمة إجمالية تبلغ 24.1 مليار ليرة لتنفيذ 3300 مسكن، أنفقت منها 893.2 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 4 بالمئة، وبلغت حصة القطاع الخاص 9 عقود بقيمة إجمالية 1.3 مليار ليرة لتنفيذ 200 مسكن أنفقت منها 306.6 ملايين ليرة بنسبة تنفيذ 32 بالمئة.

وأنفقت المؤسسة من إجمالي عقود المرافق المتعاقد على تنفيذها مبلغاً وصل إلى حوالي 1.7 مليار ليرة، للقطاع العام، بنسبة تنفيذ 23 بالمئة، يتضمن 11 عقداً، حصة القطاع الخاص منها عقداً واحداً، بقيمة إجمالية حوالي 12 مليون ليرة لم ينفذ منه شيء.

على مستوى آخر وصل إنفاق المؤسسة العامة للإسكان من إجمالي قيم عقود المساكن المتعاقد على تنفيذها موقوفة بتاريخ 2/10/2018 ما يقارب 37.4 مليار ليرة سورية، بنسبة 50 بالمئة من المخطط، تستهدف من خلال إبرام هذه العقود البالغة 315 عقدا تنفيذ 27750 مسكناً، حصة القطاع العام منها 121 عقداً، بقيمة إجمالية للعقود تبلغ 54 ملياراً و132 مليون ليرة سورية، أنفقت منها حوالي 24 مليار ليرة، تتضمن تنفيذ 12523 مسكناً، بنسبة تنفيذ 44 بالمئة، وحصة القطاع الخاص منها 194 عقداً، بقيمة إجمالية لهذه العقود تبلغ نحو 20 مليار ليرة، أنفقت منها 13.3 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 67 بالمئة.