الصين ترفض اتهامات واشنطن بالتدخل بشؤونها

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو كانغ اتهامات واشنطن لبلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة واصفا تلك الاتهامات بأنها غير مقبولة وتقوض العلاقات الصينية الأميركية.

وقال ليو في مؤتمر صحفي أمس تعقيبا على لقاء وزيري الخارجية الأميركي والصيني أمس: إن «الموقف الصيني واضح منذ البداية وهو ضد الاتهامات والافتراءات غير المبررة وغير المقبولة أبدا» مشيراً إلى أن الصين مصرة دائماً على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة كانت وأن الجانب الصيني غير مهتم أبدا بالتدخل في الشؤون الداخلية والانتخابات الأميركية.

وأضاف المتحدث: «لا بد أن الخلافات الاقتصادية هي محرك هذه الاتهامات التي يسخر منها حتى العديد من وسائل الإعلام الأميركية وشخصيات وقادة من المجتمع الأميركي» لافتا في ذات الوقت إلى أن المجتمع الدولي يرى بوضوح شديد أي بلد يتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.

وجدد المتحدث الصيني نصحه للجانب الأميركي بوقف تلك الاتهامات غير المبررة ضد بكين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وكان وزير الخارجية الصينى وانغ يي أكد خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في بكين الاثنين أن الولايات المتحدة تعمد بشكل متواصل إلى اتخاذ إجراءات عدائية ضد الصين وتصعيد النزاع التجارى معها مطالبا إياها بالكف عن ذلك. وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية رسوما جمركية على بضائع صينية تقدر بقيمة نحو 250 مليار دولار في إطار الحرب التجارية بين البلدين وهو ما دفع الصين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وكالات