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أزمة مياه تضرب قرى السويداء والمؤسسة تسعى للحل

الأربعاء, 10-10-2018

| السويداء – عبير صيموعة

أدى خروج معظم سدود السويداء من الاستثمار المائي وتعطل كثير من الآبار المغذية للشرب في العديد من القرى لخلق أزمة حقيقية انعكست سلباً على الأهالي، فاشتكى أهالي بلدة كناكر من تعطل البئر المغذية للبلدة وعدم كفاية المياه المنقولة بوساطة جرارات المؤسسة.
وأكد مختار البلدة خالد سراي الدين أن البئر الارتوازية الوحيدة خارج الخدمة لتعطل المضخة ضمنها، متهماً المؤسسة بعدم الجدية في إصلاح البئر, ورد رئيس وحدة مياه الريف الغربي سلمان شرف الدين على الشكاوى أن بئر بلدة كناكر تحتاج إلى التعزيل نتيجة الردميات وليس بسبب انخفاض منسوب المياه وينتظر الرافعة التلوسكوبية التي لا تمتلك المؤسسة سوى واحدة لآبارها.

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