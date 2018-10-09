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مرسوم الأوقاف بيد لجنتي «التربية» و«الدستورية» … مخلوف: تعويض الأضرار بعد إعادة الخدمات

الأربعاء, 10-10-2018

| محمد منار حميجو

وافق مجلس الشعب على تشكيل لجنة مشتركة تتضمن لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتربية والتعليم لمناقشة المرسوم 16 الذي يحدد مهام وزارة الأوقاف، داعياً رئيسه حمودة الصباغ، اللجنة المشتركة إلى الاجتماع بعد الانتهاء من الجلسة لإعداد التقرير اللازم في هذا الموضوع.
وبدأت جلسة المجلس أمس هادئة ورتيبة تخللتها مناقشة بعض المراسيم ومشاريع القوانين ومداخلات عادية إلا أن النقاش اشتد بين بعض النواب في خواتيمها لتصل لمرحلة المشاحنات.
من جهته أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن انتخابات الإدارة المحلية نجحت نجاحاً باهراً من جهة المشاركة في الترشيحات إضافة إلى الإشراف الكامل من اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وفيما يتعلق بتعويض الأضرار كشف مخلوف أنه سيكون أولوية ثانية باعتبار أن أولوية الحكومة الأولى إعادة الخدمات للمنطقة لأهمية ذلك، معتبراً أنه لا يمكن أن تعود المنطقة إلا بتوافر الخدمات فيها.
وأعلن مخلوف عن خطة لتنظيم الأكشاك وإحداث أسواق وساحات خاصة بها، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يكون هناك عشوائية في هذا الموضوع.

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