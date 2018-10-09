المقداد: مساع غربية مشبوهة للنفاذ عبر «الكيميائي» مجدداً

| الوطن

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أهمية مواجهة المساعي المشبوهة لبعض الدول الغربية التي تسعى إلى فرض آليات تطبيق القرار غير القانوني والمتصل بإنشاء آلية لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية، وذلك خلال أعمال الدورة التاسعة والثمانين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تعقد من 9-12 تشرين الأول الحالي.

المقداد وخلال لقائه أمس سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق، أشار إلى أن معظم بنود هذا القرار مخالفة أصلاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مبيناً أن منح صلاحية تحديد المسؤولين عن ارتكاب الحوادث الكيميائية للأمانة الفنية للمنظمة، هو تعدٍّ على صلاحيات مجلس الأمن المناط به وحده مسؤولية معالجة القضايا التي تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.