الأولى

المقداد: مساع غربية مشبوهة للنفاذ عبر «الكيميائي» مجدداً

الأربعاء, 10-10-2018

| الوطن

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أهمية مواجهة المساعي المشبوهة لبعض الدول الغربية التي تسعى إلى فرض آليات تطبيق القرار غير القانوني والمتصل بإنشاء آلية لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية، وذلك خلال أعمال الدورة التاسعة والثمانين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تعقد من 9-12 تشرين الأول الحالي.
المقداد وخلال لقائه أمس سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق، أشار إلى أن معظم بنود هذا القرار مخالفة أصلاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مبيناً أن منح صلاحية تحديد المسؤولين عن ارتكاب الحوادث الكيميائية للأمانة الفنية للمنظمة، هو تعدٍّ على صلاحيات مجلس الأمن المناط به وحده مسؤولية معالجة القضايا التي تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.

 

مقالات ذات صلة

Photo of العالم يواصل كفاحه ضد «كورونا» … ترامب يعلن نيويورك منطقة «كوارث» وروسيا ترسل 9 طائرات لمساعدة إيطاليا

العالم يواصل كفاحه ضد «كورونا» … ترامب يعلن نيويورك منطقة «كوارث» وروسيا ترسل 9 طائرات لمساعدة إيطاليا

الإثنين, 23-03-2020
Photo of «الوطن» باقية معكم

«الوطن» باقية معكم

الإثنين, 23-03-2020
Photo of ما أكثر العِبَر

ما أكثر العِبَر

الإثنين, 23-03-2020
Photo of التسعيرة مستمرة والبيع والشراء عبر الطلبات خارج المحلات … جزماتي: «كورونا» يغلق أسواق الذهب السورية

التسعيرة مستمرة والبيع والشراء عبر الطلبات خارج المحلات … جزماتي: «كورونا» يغلق أسواق الذهب السورية

الإثنين, 23-03-2020
جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2020
Powered By : Siraj Web Solutions
زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock