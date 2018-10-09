الأولى

أعضاء غرفة الصناعة بدمشق وريفها وحلب فازوا بالتزكية

الأربعاء, 10-10-2018

| هناء غانم

قررت اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الصناعة إعلان نتائج الانتخابات النهائية لمجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها والمكون من 12 مقعداً بفوز المرشحين بالتزكية نظراً لتساوي عدد المقبولين بحسب القطاعات الصناعية مع عدد المقاعد المخصصة وتبليغ معاون مدير الغرفة بضرورة التوقف عن الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.
ووافقت اللجنة على طلبات الانسحاب لبعض المرشحين المقبولين في القطاع النسيجي وإلغاء أسمائهم من الإعلان النهائي للقائمة بعد الاطلاع على كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها.
وفيما يتعلق في انتخابات حلب فاز بالتزكية المرشحون عن القطاعات الغذائية والكيميائية والهندسية من دون قطاع النسيج نظراً لوجود مرشح سابع في حين المطلوب 6 مقاعد.

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