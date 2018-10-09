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استعادة العدادات من تجار الأمبيرات وتركيبها للقاطنين في الغوطة

الأربعاء, 10-10-2018

| عبد المنعم مسعود

كشف مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدى أنه لم يتم تركيب أي عدادات في الغوطة الشرقية وستتم استعادة العدادات التي سحبها تجار الأمبيرات وإعادة تركيبها على الشبكة.
وأوضح حدى أن عملية التركيب سوف تبدأ للقاطنين فقط وليس لجميع المنازل، مؤكداً أن الأولوية ستكون في التركيب للمنشآت التجارية والصناعية وأن واقع الحال يشير إلى نشاط في هذين القطاعين.
وأكد حدى أن حجم الخسائر في قطاع الكهرباء في الغوطة يصل إلى 157 ملياراً وما تم تخصيصه 5.1 مليارات، مشيراً إلى الحاجة لمبالغ جديدة لإتمام العمل مع بداية العام القادم بناء على وتيرة العمل الحالية والعقود المبرمة لتأهيل الشبكة.

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