الاحتلال يحكم جائراً على المناضل صدقي المقت بـ11 عاماً

| وكالات

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس حكماً جائراً بالسجن 11 عاماً بحق عميد الأسرى السوريين والعرب المناضل صدقي سليمان المقت.

وكالة «سانا» الرسمية نقلت عن الأسير المحرر سليمان المقت والد الأسير صدقي، تنديده بالحكم الصادر عن المحاكم العنصرية الإسرائيلية واصفاً إياه بـ«الباطل وغير القانوني»، لأنه صادر عن محكمة احتلال غير شرعية.

والد الأسير صدقي أكد أن هذا الحكم العنصري والتعسفي لن يثني أبناء الجولان عن نضالهم وصمودهم بوجه الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، وتمسكهم بالانتماء لوطنهم الأم سورية، مبيناً أن الأهل في قرى مجدل شمس وبقعاثا وعين قنية ومسعدة سيواصلون نهج المقاومة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي طال الزمن أم قصر.