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حقيقة حمل داكوتا جونسون
| وكالات
نفى موقع أجنبي في تقرير له ما تردد حول حمل الفنانة الأميركية داكوتا جونسون خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أنها حضرت مع حبيبها كريس مارتن حفل عيد ميلاد، فظّن البعض أنه حفل خاص للإعلان عن حملها.
تزامناً مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة يومياً لحماية كل السوريين من خطر الإصابة وللتصدي للفيروس، تم اتخاذ قرار بتعليق صدور الصحف الورقية السورية، على أن تستمر بالعمل على مواقعها الإلكترونية، وتقديم كل ما هو مفيد من أخبار للمواطن السوري أينما كان.
تحتجب “الوطن” عن الصدور بنسختها الورقية، ويواصل فريق عملها العمل على موقعها الالكتروني “الوطن أولاين”
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على أمل أن تعاود “الوطن” الصدور في القريب العاجل