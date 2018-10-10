حقيقة حمل داكوتا جونسون

| وكالات

نفى موقع أجنبي في تقرير له ما تردد حول حمل الفنانة الأميركية داكوتا جونسون خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أنها حضرت مع حبيبها كريس مارتن حفل عيد ميلاد، فظّن البعض أنه حفل خاص للإعلان عن حملها.