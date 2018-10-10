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دريد لحام: لندع السياسة لأهل السياسة

الخميس, 11-10-2018

| وكالات

كشف الفنان السوري الكبير دريد لحام سر غيابه عن السينما المصرية.
وقال إنه من عشاقها، ويرحب بالعمل بها، لافتاً إلى أن مسألة غيابه تخص صناع الفن في مصر، لأنه لم يطلب منه أحد المشاركة في أي عمل فني.
وأضاف: «فكرت كثيراً أن أكتب أعمالًا لنفسي، ولدي بالفعل أكثر من فكرة ربما سأبدأ في كتابتها قريباً».
وبسؤاله عن سبب توجهه للأعمال الفنية التي تناقش الأوضاع السياسية، قال: «الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مطالب إنسانية لتحقيق المواطنة، وليست مطالب سياسية إطلاقاً».
وتابع: «لا أقدم سياسة في أعمالي، ولا أتحدث في السياسة أصلًا، ولكني أبحث عن التأكيد على العناصر الوطنية، فلندع السياسة لأهل السياسة، لكن الوطن لنا جميعاً».

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